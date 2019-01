La Junta destaca la "validez" del Pacto por el Ferrocarril

Ep.



La consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García Bernal, ha destacado la "validez" del Pacto por el Ferrocarril y ha recalcado que hablar de él en negativo es "faltar a la verdad".



García Bernal ha valorado de esta forma el Pacto Social y Político por el Ferrocarril que ha posibilitado, en su opinión, poner "en el centro" de la región un "problema que había que resolverse".



De esta forma, a preguntas de los medios sobre si el pacto sigue siendo válido para la Junta a pesar de las incidencias de los últimos meses, la consejera ha abogado por poner los asuntos "en positivo", a lo que ha añadido, ante la salida del mismo de Podemos y el PP, que los que "ahora no están será su problema", ya que "los problemas de Extremadura están por encima de cualquier partido político y cualquier gobierno".



En esta línea, García Bernal ha recordado que en 2015, cuando llegó Guillermo Fernández Vara al gobierno, estaban "todas las obras paradas" y en 2016, cuando se constituyó el pacto, no se había hablado de la modernización de la red convencional y solo de la Línea de Alta Velocidad en el tramo Plasencia-Badajoz.



Así, ha puesto en valor algunas de las mejoras que experimentará la línea convencional como que entre los meses de marzo o abril de 2019 todo el corredor Mérida-Puertollano estará en licitación, que entre marzo y junio estará licitada "toda la parte" de Usagre-Llerena, así como que se está trabajando en los proyectos de la zona de Jabugo para la línea Zafra-Huelva.



"Eso lo ha hecho el Pacto Social y Político por el Ferrocarril y toda la sociedad extremeña. Desde el momento en el que un tema, el tren, para lo bueno y para lo malo, se puso en el centro de una región como un problema que tenía que resolverse y en el toda una región, junto con el Pacto Social y Político, ha estado liderando este tema", ha aseverado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.



Por otro lado, y preguntada por las incidencias registradas en el tren extremeño este pasado lunes coincidiendo con la última reunión del pacto, a la que asistieron la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y el del Renfe, Isaías Táboas, la consejera, aunque ha valorado los trabajos y licitaciones anunciadas por ambos, ha dicho que no son "suficientes" mientras "siga habiendo averías" en el tren extremeño.



También, y cuestionada por el hecho de que Renfe ha anunciado que pedirá al fabricante CAF que "depure responsabilidades" por las averías de material en Extremadura, la consejera ha indicado que las "responsabilidades que le pida Renfe a CAF o a Actren es responsabilidad de Renfe".



"La Junta de Extremadura no tiene nada que decir a lo que Renfe le pida a la empresa fabricante de trenes y a la de mantenimiento, ellos verán, pero desde luego, aquí lo que no tiene que haber es incidencias", ha aseverado.