Cs muestra su "absoluta desilusión" con la reunión del Pacto por el Ferrocarril

La portavoz de la Agrupación Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, María Victoria Domínguez, ha explicado que en el informe de Renfe de "echado de menos que se refiriera a la seguridad de los viajeros" y, "sin ser técnico en la materia, es un hecho objetivo que las incidencias comprometen la seguridad sin ninguna duda".



En ese sentido, Victoria Domínguez ha recordado que Ciudadanos "desde la primera reunión" del Pacto por el Ferrocarril ha venido alertando de la seguridad de los viajeros y ha reclamado "compromisos" en esta materia.



Otra de las "decepciones" de Ciudadanos con la reunión celebrada este lunes es que "no hay solución", y que "por tanto tendremos que rezar para que no haya incidencias y que si las hay, se intentarán arreglar como se han intentado arreglar hasta ahora".



Para Domínguez, la conclusión es que "Renfe no trae soluciones a las incidencias que se puedan dar en el tren de Extremadura" pues, "no las tiene" por lo que ha instado "ser pacientes" ya que, "hay una reposición que se tiene que hacer" y que "no es cuestión de dinero".



En cualquier caso, Victoria Domínguez ha reafirmado que Ciudadanos va a continuar en el Pacto por el Ferrocarril porque quieren "seguir siendo exigentes" con la situación del tren extremeño; "no nos podemos levantar de mesas en las que estamos pidiendo a los extremeños que tengan una unidad de acción en temas tan importantes", mientras que sus representantes "andemos cada uno por nuestro lado".



Así, ha defendido que "hay que seguir cumpliendo los compromisos" que se firman y se pactan, lo cual no quiere decir que los miembros del pacto "seamos más o menos benévolos con lo que nos vienen a contar".



Finalmente, Domínguez ha avanzado que Ciudadanos pedirá que se convoque el Pacto por el Ferrocarril pero solo con sus componentes en la región para analizar próximas líneas de actuación.