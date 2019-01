PP cree “sepultada” la legislatura y las cuentas no valen ni para llegar a abril

El portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha señalado hoy que, tras la "reedición del pacto de 'La Corrala', entre el PSOE y Podemos, la legislatura está ya "sepultada" y ha vaticinado que los presupuestos aprobados hoy "no valen ni para llegar hasta abril" y que tendrán que ser cambiados por el próximo gobierno que surja tras las elecciones.



Hernández Carrón, quien ha recordado que el PP alertó ya en octubre de que estas cuentas estaban "cocinadas" y "pasteleadas" entre las dos formaciones, ha indicado que los presupuestos para 2019 contienen 300 millones de ingresos "ficticios" de una "partida inventada" a cargo de unos recursos del Sistema de Financiación "que nadie sabía de donde salía"; más otros 50 millones de euros en materia de Deuda Histórica, de los que los PGE de Sánchez solo traen 10.



Según el portavoz 'popular' de Hacienda, los presupuestos aprobados hoy venían ya atados desde Moncloa y el chalet de Galapagar, y ha desvelado que los diputados de Podemos han reconocido que "había órdenes superiores" de no apoyar ninguna enmienda del GPP, aunque estuviesen relacionadas con sus políticas y sus votantes, como ha sido el caso de enmiendas relativas a vivienda o eficiencia energética, entre otras.



PRESUPUESTOS "FAKE"



Hernández Carrón ha advertido de que este pacto presupuestario entre la izquierda y la izquierda radical es lo "peor" para Extremadura y, además, ha valorado que recuerdan a la canción 'Cuéntame un cuento'.

"Les han contado un cuento a los empleados públicos sobre la carrera profesional y no hay presupuestos", "cuentos a los extremeños sobre los hospitales que no van a construirse", "cuentos sobre numerosas infraestructuras que no están suficientemente consignadas", "cuentos sobre garantías a la autonomía municipal, sin recoger el incremento del fondo de cooperación", ha detallado.



Asimismo, ha criticado que estas cuentas "tienen el sello de las políticas socialistas de siempre", y ha concretado que solo traen empleo "temporal y precario que acaba después de las elecciones", "recortes en las inversiones para empresas" y "recortes en infraestructuras que nunca se terminarán".

Además, ha lamentado que "con el apoyo de los que venían a revolucionar la política, pero han acabado sirviendo de muleta para sostener más chiringuitos socialistas", ha comentado, en alusión a Podemos.



"Estas cuentas vienen a perpetuar el modelo que durante más de 30 años nos ha puesto a la cola del paro y la pobreza", y "dejan claro que ya sólo hay una alternativa y una salida, que es el cambio de signo político tan necesario en la Junta", ha concluido.