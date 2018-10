CSIF se concentrará el 8-N para exigir a Junta que cumpla acuerdos empleados públicos

Ep.

El sindicato CSIF de Extremadura se concentrará el próximo 8 de noviembre en Mérida para exigir al gobierno autonómico que ponga en marcha el acuerdo firmado el pasado 20 de junio, donde se establecían medidas como la flexibilización de la jornada laboral de 35 horas para todos los empleados públicos o el "desbloqueo" de la carrera profesional.



Así lo ha anunciado el presidente de CSIF en Extremadura, Benito Román, en rueda de prensa este martes en Mérida, en la que ha estado acompañado por los responsables del sindicato de los sectores de Administración General de la Junta, Juan José Samino, de Sanidad, Emilia Montero y de Educación, Mercedes Barrado.



En su intervención, Benito Román ha explicado que la concentración del 8 de noviembre tendrá lugar a las puertas del Servicio Extremeño de Salud (SES) con la participación de todos los sectores, al tiempo que ha informado de que se irán convocando concentraciones posteriores en aquellas consejerías "que no apliquen las medidas acordadas", ha concretado.



En esta línea, el presidente de CSIF en Extremadura ha destacado que esta convocatoria pretende reivindicar "la injusticia y deslealtad" de la Junta con los servicios públicos de la región y con el acuerdo firmado, que según ha dicho, tenía como objetivo "restituir los derechos que se arrebataron a los empleados públicos en los momentos de crisis", ha afirmado.



Asimismo, Román ha recalcado que "se ha acabado el margen de confianza", al tiempo que ha instado al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, a "que no mire para otro lado, agarre el toro por los cuernos, no se esconda y cumpla de forma urgente" todos los acuerdos firmados, ha señalado.



En este sentido, ha anunciado que si tras la concentración "no se obtiene respuesta", CSIF recurrirá a otras medidas reivindicativas como "huelgas y paro durante 2018 y en el primer semestre de 2019, en todos los centros donde no se lleven a cabo estas acciones", ha señalado.



