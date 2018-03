Vara reconoce que debe mejorar la gestión de las empresas públicas pero, cumplen función

Ep

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha reconocido que su Administración debe mejorar la gestión de las empresas públicas, si bien ha destacado no obstante que éstas están cumpliendo una "función importante" en el sentido de que desarrollan tareas que las consejerías no han podido desempeñar durante el periodo en el que no han podido incorporar nuevas plazas de personal.



Fernández Vara ha coincidido con el portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos, Álvaro Jaén, en que "se podrían haber hecho más cosas" en cuanto al cumplimiento de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas en lo que se refiere a la reestructuración del sector público empresarial de la Junta de Extremadura.



En respuesta a una pregunta al presidente en el Pleno de la Asamblea celebrado este jueves, Fernández Vara ha señalado que atenderá estas recomendaciones "en la medida que sea posible cuando no sean interpretables", y en caso de que así lo sean, tratará de "negociar" y "hablar" con el Tribunal de Cuentas como, según ha indicado, ya ha hecho su Ejecutivo en alguna otra ocasión.



Así, ha subrayado que la Administración autonómica tiene un "problema" para definir sus "necesidades estructurales" de personal, que en este caso deberían verse reflejadas en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de cada consejería.



Sin embargo, "durante el tiempo que ha sido imposible crear nuevas plazas" la Junta no tenía capacidad para "pasar las plazas de empresas públicas a las RPT de las consejerías". Es decir, "no era posible hacer funciones que hacen las empresas públicas y que deberían estar haciendo las consejerías desde hace tiempo".



El presidente extremeño ha señalado que no está de acuerdo con todas las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, porque estas recomendaciones "tienen consecuencias". Entre ellas, ha citado la propuesta de que los concursos públicos sean siempre a subasta, porque según Vara esta fórmula genera "empleo precario", y en cambio prefiere que se valoren las cláusulas sociales y no solo el precio.



"Todo lo que dice el Tribunal de Cuentas no hay que cumplirlo, hay que discutirlo", ha aseverado Vara, quien en cualquier caso ha reconocido que en "algunas" de ellas la gestión ha sido "manifiestamente mejorable", si bien ha remarcado que "muchas" de ellas "han tenido una función importante", al tiempo que ha señalado que se han reducido siete organismos públicos en los últimos años.



Finalmente, ha señalado que está en su "ánimo" intentar mejorar la gestión del sector público empresarial, porque, ha reconocido a Jaén, "tiene razón en que hay cosas que hay que hacer mejor, y esta probablemente sea una de ellas".



REESTRUCTURACIÓN SIN EJECUTAR



Por su parte, el líder regional de Podemos, Álvaro Jaén, ha expuesto en la formulación de su pregunta que ya desde el año 2012 el Tribunal de Cuentas viene reclamando una reestructuración de las empresas públicas extremeñas, que repite año tras año con nuevas recomendaciones para evitar duplicidades, opacidad en las contrataciones y una ineficacia que hace perder recursos a los extremeños.



En concreto, se ha referido a una "concurrencia excesiva de entidades haciendo las mismas cosas", ha señalado Jaén, en especial en ámbitos como las políticas de juventud, la promoción cultural, el suelo y el urbanismo, y que "fruto de esa ineficiencia" se acumulan pérdidas cada año.



Pese a las recomendaciones, en los años posteriores el Tribunal de Cuentas insistía en que el plan de reestructuración aprobado en 2012 por el Gobierno del PP estaba sin ejecutar. Así, en 2013 remarcaba que había "pérdidas, actividades repetidas y opacidad en la incorporaciones de personal", pues "solo 8 de las 900 incorporaciones de personal laboral" se habían publicitado debidamente.



Además, en 2014, los extremeños se encontraron con un "regalo" del Tribunal de Cuentas, en tanto que desveló que aún estaba pendiente de liquidar el pabellón de la Expo'92, "tras 20 años de gobierno socialista". Entonces, además, continuaban los mismos "problemas": duplicidad, opacidad, falta de transparencia, pérdidas y "un problema grave en la gestión de las empresas públicas extremeñas".



A modo de ejemplo, ha señalado que Gisvesa acumuló en cuatro años 15 millones de euros en ampliaciones de capital y acumulación de pérdidas, una cantidad que se traduce en recortes para los ciudadanos, según ha señalado el líder regional de Podemos. Así, ha comentado que esta cantidad es la que se destina cada año a la atención de discapacidad, al transporte escolar, las becas o las guarderías de los ayuntamientos.



"Esto lo pagan los extremeños con recortes y con falta de empleo, porque en su mayoría no tienen ni padrino ni madrina que les enchufe en el sector público extremeño y tienen que buscarse la vida como pueden", ha indicado Jaén, quien ha sentenciado que "empresas públicas sí, pero aseadas y no tan manoseadas".