Monago destaca que con el PP "la alta velocidad está más cerca" para Extremadura

Ep



El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, ha destacado que con el Gobierno central del PP "la alta velocidad está más cerca" para Extremadura.



En este sentido, ha subrayado que de en torno a los 1.400 millones que están "previstos" en dicha materia el 70 "está ejecutado", motivo por el cual ha pedido "cuando menos reconocer que con un gobierno en este caso del PP la alta velocidad está más cerca" para la comunidad extremeña.



En declaraciones a los medios tras la visita del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, realizada este lunes a Badajoz, Monago ha destacado así los diferentes anuncios planteados por el jefe del Ejecutivo nacional relacionados con infraestructuras en la región.



"Tenemos que felicitarnos. Siempre que se hacen anuncios, compromisos, ejecución presupuestaria en una materia tan sensible para nuestra comunidad como son las infraestructuras a mí me parece que es una buena noticia", ha dicho Monago.



"Hemos podido conocer lo que se está haciendo en materia de inversiones ferroviarias y lo que se va a hacer en próximas fechas, y a mí me parece muy importante que aspiraciones que tenía el pueblo extremeño, tener un tren del siglo XXI, tener una vía electrificada, la modernización de lo que son las estaciones ferroviarias, la conexión no solamente con Madrid de alta velocidad sino también con Puertollano para darle salida y entrada a las mercancías, y también esa Obligación de Servicio Público de los vuelos que conectan a Madrid y a Barcelona son compromisos firmes del Gobierno de España", ha espetado.



En esta línea, ha incidido en que se trata de compromisos que "son tangibles, que no son promesas de futuro, que no es algo que se haya prometido ante notario sino que se está haciendo en este momento"; y ha considerado que "son importantes para alcanzar todas las aspiraciones que tiene el pueblo extremeño como legítimas que son y como carencias" que se han que "tenido" y que se sigue "teniendo todavía" en Extremadura, ha dicho.



"Así que yo felicitarme y que no se retrase nada, y que tengamos esa electrificación en el 20 y que lo podamos ya empezar a conocer, sobre todo porque estamos hablando del crecimiento económico de la región, estamos hablando también de oportunidades de empleo, y me parece que es esencial que eso se haga", ha añadido.



Sobre este respecto, tras subrayar que "hay cosas que ya la pueden ver los extremeños, los viaductos, los túneles, la colocación de la plataforma", ha reconocido también que "la gente no sólo quiere conocer fases sino lo que quiere es montarse" en la alta velocidad, algo que a su juicio supone una aspiración "muy legítima".



GESTIÓN ESTATAL



Por otra parte, sobre la labor del ministro de Fomento y responsables de ADIF en materia de infraestructuras en Extremadura, Monago ha destacado que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, haya defendido que aquéllos "se han tomado muy en serio" a la comunidad, apunta.



"Cuando están el presidente de la Junta y el presidente del Gobierno hay muchas alabanzas mutuas, siempre pasa", ha espetado el 'popular', quien ha añadido que "el problema es cuando se va al presidente del Gobierno y lo que hay que escuchar por parte de algunos miembros del Gobierno extremeño".



"Una cosa es lo que se dice en presencia de y otra cosa en ausencia de, pero yo creo que eso ya estamos acostumbrados a que eso sea así", ha lamentado Monago, quien ha destacado que "lo ha dicho el presidente de la Junta de Extremadura; que este ministro y el presidente de Adif se han tomado muy en serio esta infraestructura, como nunca antes".



"Ese es un reconocimiento que se hace, se hace en presencia también del presidente del Gobierno... El problema es que cuando se van la consejera (de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García) dice todo lo contrario y lo único que hace es criticar, criticar, criticar, criticar...", concluye.