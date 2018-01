El PSOE buscará una "posición unánime" sobre financiación

Ep

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura, Valentín García, ha recalcado que su grupo afrontará el debate monográfico sobre financiación autonómica, que se sustancia este jueves, 1 de febrero, buscando que haya un "consenso general" y una "posición unánime" de los grupos en "defensa" de los intereses de la región.



Con ello, se favorecerá que la Junta de Extremadura vaya a la "difícil" negociación del sistema de financiación autonómica "con todo el apoyo" de la cámara legislativa regional, afirmando que "es necesario que, sin fisuras, hagamos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para que toda Extremadura vaya detrás de la misma tabla reivindicativa".



Sobre la financiación autonómica, García ha dicho que para su grupo es la cuestión "más importante" en el debate político y en la relación con el resto de comunidades y con el Gobierno de España en la presente legislatura.



DEMANDA MÁS RECURSOS



Asimismo, el portavoz socialista ha resaltado que cree que el actual es el momento en el que el Gobierno de España debe poner más recursos para la financiación de las competencias que tienen las comunidades autónomas, por lo que ha abogado por una reorganización del gasto público en el país en función de las competencias.



Al mismo tiempo, Valentín García ha considerado que también se requiere suficiencia financiera de las comunidades autónomas para hacer frente a las competencias que tienen, además de que se valoren "bien" aquellas variables que forman parte de la población por la que se reparten los recursos.



De esta forma, ha aseverado que si la región tuviera unas "variables adecuadas" no saldría en las tablas que Extremadura, "artificialmente, está sobrefinanciada" y, el sistema de financiación tiene que prever la suficiencia financiera dinámica, es decir, "no solo para el primer año sino para todos los años en los que dure el sistema".



También ha afirmado que el Grupo Parlamentario Socialista defenderá que haya una relación de confianza y lealtad institucional, aunque ha sostenido para ello el gobierno presidido por Mariano Rajoy debe poner sobre la mesa los mecanismos para que sea "transparente".



Por otro lado, el PSOE hará hincapié en que la solidaridad que debe "vertebrar" el Ejecutivo regional tiene que llegar a todos los ciudadanos con independencia de donde vivan, matizando que "no hay solidaridad entre las regiones, porque las regiones no pagan impuestos, son los ciudadanos los que contribuyen en el sistema fiscal y son los ciudadanos los que reciben servicios públicos de las administraciones".



Finalmente, García ha defendido que los ciudadanos de las comunidades forales, es decir, País Vasco y Navarra, también tienen que formar parte de la solidaridad entre los españoles.



MONAGO "NO QUIERE IR"



Por otra parte, Valentín García ha considerado que el presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, con su posición ante el mismo, "no quiere ir" al debate monográfico sobre financiación autonómica.



De esta manera, ha asegurado que Monago "no quiere discutir" en la Asamblea de Extremadura sobre financiación autonómica por la "única razón" de que el gobierno presidido por Mariano Rajoy es "responsable" de la situación en la que se encuentra la financiación autonómica en este momento y pretenden, ha dicho, tanto Rajoy como Monago, que no se aborde.



Y, ha concluido que, "para no sacar las vergüenzas del gobierno de Rajoy, Monago es capaz de defender a Rajoy contra Extremadura, contra los intereses generales de Extremadura. Lo que tiene que hacer el señor Monago es ponerse al lado de los extremeños y no a defender lo indefendible de la actuación del señor Rajoy".