CCOO cree que "batalla" para convertir en fijos a interinos de administración será "larga"

Ep.



El sindicato CCOO Extremadura ha celebrado este viernes una jornada para coordinar posiciones ante la "incierta" situación en la que se encuentran los interinos de larga duración tras la sentencia del Tribunal de Justicia Europea del pasado mes de febrero, cuya aplicación en España está aún "en el aire" y para la que se prevé una "batalla larga".



Así se ha referido el coordinador de los Servicios Jurídicos de CCOO de Extremadura, José Manuel Corbacho, sobre el proceso de estabilización de las plantillas en las administraciones públicas marcado por la Unión Europea, un proceso "complejo" y que está generando "mucha inquietud" en este colectivo.



Todo ello después de que la sentencia del TJUE sentara un criterio, con su sentencia del pasado 22 de febrero, si bien la situación "no está lo suficientemente clara" después de que el Tribunal Supremo anunciara una cuestión prejudicial ante el mismo tribunal de la Unión Europea para aclarar algunas cuestiones.



En concreto, debido a que España tiene recogido en la Constitución el acceso a la función pública a través de los principios de mérito y capacidad, que hay que conjugar con la normativa europea.



"El panorama ahora es un poquito incierto desde el punto de vista jurisprudencial", ha explicado Corbacho, quien vaticina, en todo caso, que será "una batalla larga" porque hay que decidir si los procesos de estabilización que están ahora mismo en marcha "cumplen las exigencias y los mandatos de la legislación europea o no".



En este punto, ha destacado que el derecho "no es una ciencia exacta", por lo que "todo es cuestionable y opinable", de modo que "tiene que pasar un cierto tiempo hasta que se aclare un poco el horizonte a nivel jurisprudencial".



Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación antes de celebrarse, en la sede del sindicato en Mérida, las Jornadas 'Novedades normativas y jurisprudenciales en el ámbito de las relaciones laborales', que tienen como objetivo abordar las novedades normativas y jurisprudenciales para ofrecer una visión práctica y operativa para la defensa legal ante los distintos juzgados y tribunales, así como igualmente para la actuación sindical.



La secretaria general de CCOO Extremadura, Encarna Chacón, ha explicado que con estas jornadas se pretende "seguir capacitando" a su "activo sindical" y a sus servicios jurídicos, para continuar siendo un "baluarte" en la resolución de los conflictos laborales con las empresas.



"Cuando la acción sindical se agota, no queda más remedio que hacer uso de los tribunales y de los servicios jurídicos", ha señalado Chacón.



En materia de relaciones laborales, ha subrayado los avances logrados pero también algunas "asignaturas pendientes", como en el despido. En este sentido, ha recordado el recurso presentado por el sindicato en Europa para adecuar la normativa laboral a la Carta Social Europea.



Asimismo, ha reclamado nuevamente los "salarios de tramitación", así como cambios en la resolución de los despidos improcedentes, de modo que sea el empleado el que tenga la última palabra en cuanto a decidir "si se queda o no", ya que actualmente la "batuta" la sigue teniendo el empresario. "Queda mucho camino todavía que trabajar" con el Gobierno, ha señalado Chacón.



No obstante, ha mostrado su satisfacción con el acuerdo alcanzado entre CCOO y UGT con el Gobierno sobre el subsidio por desempleo fruto de la concertación, que ha llevado "una vez más" a mejorar acuerdos planteados inicialmente por el Gobierno como un decreto.



Son "avances", ha dicho, que espera que se consoliden en el Parlamento, para lo cual ha vuelto a reclamar a los grupos parlamentarios que sean "responsables y que apuesten por mejorar la vida de la gente".