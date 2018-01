UCE alerta del "timo de la llamada perdida" en Extremadura

La Unión de Consumidores (UCE) de Extremadura ha alertado de que ha llegado a la región el "timo de la llamada perdida", por el que la víctima ve que una llamada perdida de un telefóno con prefijo 225, 233, 234 o 355, y al devolverla, se le deriva a un número de tarificación adicional que tiene un coste de 1,20 euros el minuto.



En nota de prensa, la UCE explica que en los últimos días está recibido consultas de "numerosos usuarios" que han recibido una llamada perdida de un teléfono con prefijo extranjero, y al devolverla les contesta "una supuesta asesoría jurídica que está tramitando un expediente de su interés".



En ese momento, "la llamada se corta y hay que volver a llamar, o la conversación se alarga de forma artificial e innecesaria", explica la UCE, que alerta de que "como en tantas otras ocasiones, no existe esa asesoría ni ese expediente", sino que se trata del "timo de la llamada perdida".



Además, señala que "el supuesto teléfono no puede reconocerse como un móvil o un fijo", dado que se trata de "un conjunto de números que comienzan, por lo general, con 2 y son más largos de lo habitual", y través de los que la estafa se produce cuando se devuelve la llamada".



Junto con ello, señala que, "al no saber de dónde viene y ver un prefijo extranjero uno piensa que se trata de algún tipo de trámite y devuelve la llamada", momento en el que se deriva a un número de tarificación especial, con un coste de 1,20 euros el minuto, a lo que se suma que solo el establecimiento de llamada va a suponer al usuario otros cuatro o cinco euros.



La UCE matiza que esos prefijos son de países extranjeros, como 225-Costa de Marfil, 233-Ghana, 234-Nigeria o 355-Albania, por lo que señalan que nunca se hará llamada alguna desde esos teléfonos para ningún asunto que realmente nos incumba.



Ante esta situación, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil explican que la forma de evitar estas estafas es "no atender las llamadas, no devolverlas", ya que la factura telefónica "puede aumentar de manera desorbitada", así como "bloquear esos teléfonos para impedirles que repitan el timo y anunciar lo sucedido a las autoridades".