PSOE cree que PP debería hablar sobre la Púnica y PP en la presunción

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Extremadura, Valentín García, ha considerado que "va siendo hora" de que el líder del PP en la región, José Antonio Monago, dé "explicaciones políticas" sobre la supuesta relación del alcalde 'popular' de Almendrelajo, José García Lobato, con el 'caso Púnica' en dicha localidad, toda vez que el primer edil "no las da" (explicaciones).



A su vez, la portavoz del PP en la Cámara autonómica, Cristina Teniente, ha insistido en el "respeto absoluto a los tiempos y procedimientos judiciales", así como en el "respeto absoluto" de su partido a la "presunción de inocencia", algo que según ha incidido "vale para todos los partidos, no sólo para el PSOE".



Mientras, la presidenta del Grupo Podemos en la Asamblea, Irene de Miguel, ha lamentado que "los tentáculos de la Púnica han llegado hasta Extremadura", y tras apuntar que su partido esperará hasta ver "cómo se defiende" el alcalde de Almendralejo en este tema ha afirmado que, en todo caso, al PP "le cuesta mucho tiempo tomar decisiones drásticas" en supuestos casos de corrupción con miembros de su partido presuntamente implicados.



De este modo se han pronunciado los tres responsables políticos en rueda de prensa este martes tras la Junta de Portavoces celebrada en la Asamblea, a preguntas de los medios ante la declaración prevista para este martes del alcalde de la localidad pacense de Almendralejo, José García Lobato, ante la Audiencia Nacional, en el marco del 'caso Púnica'.



PROCEDIMIENTO "OSCURO"



Así, tras defender la presunción de inocencia como "un derecho para todos", Valentín García (PSOE) ha afirmado que "va siendo hora ya" de que Monago ofrezca "explicaciones políticas" sobre la Púnica en Almendralejo, toda vez que "no las da" el alcalde de dicha localidad en un procedimiento que a su juicio es "oscuro".



"Ha llegado el momento de que el PP dé las explicaciones necesarias", ha señalado el portavoz socialista, quien ha considerado "muy triste para Almendralejo y Extremadura" que este martes ambos vean este martes ligados, ha dicho, sus nombres con el 'caso Púnica', debido a la declaración del alcalde almendralejense, José García Lobato, en la Audiencia Nacional en el marco de dicha operación.



En este sentido, ha añadido también que "parece más que evidente que allá donde hay contrataciones públicas, privatizaciones y PP" suele haber, ha indicado, "sombras oscuras".



PRESUNCIÓN DE INOCENCIA



Por su parte, Cristina Teniente (PP) ha insistido en que su partido tiene "respeto absoluto a los tiempos y procedimientos judiciales", así como "respeto absoluto a la presunción de inocencia", algo que según ha subrayado "vale para todos los partidos, no sólo para el PSOE".



Al mismo tiempo, ha reiterado que las medidas que el PP en la comunidad pudiera adoptar relacionadas con el alcalde de Almendralejo y su presunta relación con el 'caso Púnica' "están anunciadas" y "están en el seno del Comité de Derechos y Garantías".



De igual manera, Teniente ha criticado el "desparpajo" del PSOE por defender "la presunción de inocencia sólo" en casos en los que están supuestamente implicados cargos de su partido para luego "decir absolutamente lo contrario en otros casos" (de responsables de otras formaciones).



En este punto, ha recordado que hay casos que "están todavía en los juzgados" con responsables relacionados, ha dicho, con el PSOE.



"TENTÁCULOS" DE LA PÚNICA



A su vez, Irene de Miguel (Podemos) ha lamentado que "los tentáculos de la Púnica han llegado hasta Extremadura", y tras apuntar que su partido esperará hasta ver "cómo se defiende" el alcalde de Almendralejo sobre su presunta relación con dicho caso ha lamentado que, en todo caso, el PP "va tarde" a la hora de "afrontar los casos de corrupción institucional dentro de su partido".



Así, ha afirmado que en el seno del PP "les cuesta mucho tiempo tomar decisiones drásticas" cuando responsables de dicha formación se encuentran presuntamente implicados en hipotéticos casos de corrupción.



En esta línea, Irene de Miguel ha aprovechado también para criticar el alcalde 'popular' de Casas del Monte "sigue siendo alcalde del PP" pese a contar con una "condena" relacionada con un suceso con un vecino de la localidad.