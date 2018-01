Ciudadanos cree que Extremadura debe tener "voz única" en financiación

03 enero 2018

Así, lo ha señalado la portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, María Victoria Domínguez, afirmando que "no podemos las comunidades autónomas ir negociando lo nuestro, sino que el tema de la financiación autonómica si queremos que se base en los principios de igualdad y solidaridad que recoge la Constitución debemos ir todos de la mano".

Además, Domínguez ha asegurado que este será un año "importante" en la negociación de un nuevo modelo de financiación para las comunidades autónomas.

En relación a la carta que el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha enviado a las comunidades autónomas a este respecto, María Victoria Domínguez, ha sostenido que desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideran que "a uno de enero no haya" Presupuestos Generales del Estado para 2018 es una "mala noticia", tras lo que ha criticado que este tipo de cartas "ya es un clásico".

No obstante, la diputada de Ciudadanos ha defendido que su partido político "ha hecho lo posible y lo imposible" por negociar con el Partido Popular la aprobación de estos presupuestos pero, a nivel nacional, Ciudadanos "no daría el visto bueno" a los mismo si no se recoge una medida que pide la equiparación salarial de los cuerpos y fuerzas de seguridad, algo que "se esta estudiando por el Gobierno".