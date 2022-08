Zonas de Cáceres y Badajoz en aviso amarillo por temperaturas de hasta los 39 grados

Ep

Zonas de las provincias de Cáceres y Badajoz tendrán este miércoles aviso amarillo por altas temperaturas que podrían llegar a 39 grados en las Vegas del Guadiana y en el Tajo y Alagón, mientras que en el norte de Cáceres y en Villuercas y Montánchez podrían llegar hasta los 37 grados.



Los avisos se activarán a las 13,00 horas y se darán por terminados a las 20,59 horas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



En el conjunto del país, un total de 37 provincias de toda España estarán este miércoles en riesgo por tormentas y altas temperaturas en un jornada marcada por probables tormentas localmente fuertes en el noroeste peninsular y en Pirineos e intervalos de viento fuerte en Alborán, así como altas temperaturas en el nordeste y en la mitad sur peninsular.



En concreto, el calor activará los avisos en Mallorca, Almería, Córdoba, Jaén, Huesca, Teruel, Zaragoza, Ávila, Salamanca, Toledo, Gerona, Lérida, Tarragona, Badajoz, Cáceres, Madrid, Navarra, Álava, Guipúzcoa y La Rioja, y ascenderá a riesgo importante (naranja) en Vizcaya.



Por otro lado, las tormentas pondrán en riesgo (amarillo) a las provincias de Asturias, La Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, Cantabria, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora, Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, La Rioja, Huesca, Barcelona, Gerona y Lérida, y se prevén fenómenos costeros en la provincia de Almería.



Así, para este miércoles, se espera una depresión en niveles altos, situada al oeste de las costas de Portugal que producirá un aumento de la inestabilidad.



También se esperan cielos nubosos y nubosidad de evolución en amplias zonas del interior peninsular, con probables chubascos y tormentas en el interior del cuadrante noroeste y del área pirenaica. Además, no se descarta que puedan extenderse al norte de la meseta sur, la Ibérica y a puntos del valle del Ebro, y que puedan ser localmente fuertes en zonas de la Cantábrica, del interior de Galicia y del Pirineo. En el noroeste peninsular podrán comenzar de madrugada, aunque las precipitaciones serán más intensas por la tarde.



Mientras, predominarán los cielos poco nubosos o con algunos intervalos de nubes y medias altas en el área mediterránea y en el extremo sur peninsular, así como intervalos de nubes bajas en el Estrecho y litoral atlántico andaluz.



En Canarias, se prevén intervalos de nubes bajas en el norte y este del archipiélago.



También se esperan probables bancos de niebla en el litoral oeste de Galicia y no se descartan brumas matinales en la Cantábrica occidental y en el interior de la comunidad Valenciana.



Igualmente, puede haber algo de calima en el sur peninsular y no se descarta que puedan extenderse hacia el noroeste.En Canarias se prevén posibles calimas que tenderán a disminuir.



Respecto a las temperaturas, las diurnas ascenderán en el área cantábrica, y descenderán en la meseta Norte. En el resto, se mantendrán con pocos cambios.



En cuanto a las máximas, se superarán los 35 grados en el suroeste peninsular, en zonas bajas del nordeste y en el interior de Mallorca.Respecto a las mínimas, tenderán a ascender, salvo en Canarias y Baleares, que tenderán a descender.



Además, soplarán vientos con predominio de los componentes este y sur en el área mediterránea y este de la meseta Sur, con intervalos fuertes en Alborán; vientos del este y nordeste en el Cantábrico y norte de Galicia; de componente oeste en el golfo de Cádiz y bajo del Guadalquivir; y viento del norte en Canarias, con menos intensidad que en días anteriores.