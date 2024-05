AAVV Ciudad Monumental Cáceres valora no haya botellón en Womad pero pide plan de gestión

Ep

El presidente de la Asociación de Vecinos (AAVV) Ciudad Monumental de Cáceres, Juanma Honrado, ha aplaudido la decisión "valiente" de "afrontar de una vez por todas la eliminación del botellón en el casco histórico", durante el Womad.

Pero, ha recordado la necesidad de elaborar ya un plan de gestión del recinto histórico para evitar situaciones como lo ocurrido en las carpas de la Plaza Santa María y San Jorge, para cuya instalación se han taladrando piezas de granito en el suelo.

A este respecto, Honrado ha pedido que el Consorcio Ciudad Histórica "juegue un papel bastante importante en la vigilancia de esos temas" y que no se dejen "en manos de personas que, a lo mejor, no entienden de eso".

A este respecto, ha recordado que en otras ediciones del festival Womad no se ha taladrado el suelo porque los escenarios se "montan de otra manera" sobre una tarima que se apoya. Sí ha ocurrido esto mismo en otros eventos en los que también se han taladrado estructuras.

Así, ha añadido que "pasa siempre lo mismo. Por la falta de vigilancia y por la falta de previsión, al no tener un manual o no tener un plan de gestión adecuado que evite y que vigile eso, quienes vienen desde fuera a montar eso no tienen la sensibilidad que deben tener y ocurren estas situaciones".

Por parte del Ayuntamiento de Cáceres, la respuesta que se ha dado es que se trata de los mismos trabajos autorizados en años anteriores, con la diferencia de que esta edición la empresa tiene la orden de tapar los agujeros que se realicen, concluyendo que "se estará vigilante para que no se dañe ni se deteriore el patrimonio histórico de la ciudad".