De Miguel alerta del "enorme desperdicio alimentario", mientras aumentan colas del hambre

El Grupo Parlamentario Unidas Por Extremadura ha alertado este miércoles del "enorme desperdicio alimentario" que se está produciendo en las producciones de nuestra región, "debido a una cadena de valor totalmente injusta", mientras que por otra parte aumentan las "colas del hambre".

De esta forma se ha pronunciado la portavoz del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, quien ha asegurado que "los cánones que impone la gran distribución esta propiciando que cientos de toneladas de alimentos se desperdicien", cuando a su juicio son "perfectamente comestibles".

"Esto no debería permitirse en tiempos de pandemia cuando las colas del hambre crecen día a día", ha señalado De Miguel, quien ha añadido que un 45 por ciento de las frutas y hortalizas que se cosechan en el mundo, se descartan, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

En concreto, se trata de piezas que no cumplen con el tamaño estipulado por la distribución, que tienen alguna deformidad o mancha, de piel rugosa o con vetas y que "no llegan a los lineales de los supermercados", pero que según De Miguel, "lo único malo que tienen es que no son atractivas para la vista, se desechan inmediatamente".

Algo que, según la diputada, "no se debería permitir", y más en estos tiempos de esta pandemia donde "está aumentado significativamente el número de personas que tienen que recurrir a las organizaciones sociales y los servicios sociales en busca de alimentos", según informa Unidas por Extremadura en una nota de prensa.

Al mismo tiempo, la diputada de Unidas Por Extremadura ha señalado a la cadena de valor como la responsable de esta situación, pero también de los "abusos en los precios" que siguen perpetrando "asfixiando a las pequeñas producción", y pone como ejemplo el brócoli, "que se está llegando a pagar estos días a 3,5 euros en los supermercados, mientras que el productor está recibiendo 21 céntimos", ha aseverado.

"Volvemos a comprobar cómo la cadena de valor es una cadena totalmente injusta, que eleva muchísimos los precios al consumidor mientras sigue pagando precios de miseria a los pequeños productores", ha dicho la portavoz de Unidas por Extremadura.

Por todo ello, De Miguel ha anunciado que Unidas Por Extremadura está trabajando en una Ley Contra el Desperdicio Alimentario, "que evite que se queden en el campo gran parte de las cosechas mientras la gente está pasando hambre".

En definitiva, una propuesta que aún no ha sido registrada en la Asamblea de Extremadura pero que según ha avanzado, será una "ley pionera" que incorporará entre otras medidas la obligación de donar alimentos a las superficies comerciales, la puesta en marcha de iniciativas de gestión como neveras solidarias o obradores sociales.