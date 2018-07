Ciudadanos ve una "senda equivocada" de la Junta en cuanto a la atracción de industrias

El portavoz de Cs Extremadura, Cayetano Polo, ha lamentado que la región continúe a su juicio en la "senda equivocada" y siga siendo "un revulsivo para los inversores", tras conocer que el proyecto Complejo del Ibérico de Extremadura "está buscando nuevos emplazamientos, debido a los obstáculos burocráticos con los que se ha topado la iniciativa para ubicarse en unos terrenos próximos a Zafra".

Según Polo, "es lamentable y muy triste comprobar cómo una vez más los que gobiernan dejan escapar oportunidades que son la esperanza de esta región. El Gobierno de Vara más que atraer industria, la ahuyenta a otras comunidades autónomas".

Sobre este asunto, ha incidido en que "no se trata de la primera, y seguro que, ni la última iniciativa industrial por la que la Administración regional no lucha y deja escapar".

Además, ha señalado que, "hace unos meses el pleno del consistorio de Cáceres dinamitó una solución para el problema que arrastra la ciudad, impidiendo a los interesados en explotar la mina de litio continuar con el proceso administrativo. Hace unos días Eurovegas daba también carpetazo a nuestra tierra. No sabemos en qué punto se encuentra la ubicación de La Azucarera en Mérida".

También, ha resaltado que "el futuro de la región está en juego como para que el Gobierno de Extremadura no sea más flexible y no busque soluciones". "El desempleo y la despoblación son las principales consecuencias, que no van a corregirse hasta que lleguen inversiones a esta tierra. Hasta que Extremadura sea una región atractiva".

TREN AVERIADO

Cayetano Polo, además, ha hecho alusión a la "avería" registrada en la línea ferroviaria que une Puertollano y Badajoz, y que "de nuevo ha provocado que lo viajeros finalicen el trayecto en autobús, con los retrasos pertinentes por el incidente".

"Ayer para algunos la solución parecía estar más cerca, por las promesas y las palabras bonitas de siempre. El tren y sus continuos fallos nos devuelven hoy de nuevo a la realidad", ha indicado.

Finalmente, ha insistido en que el Gobierno central debería "retirar" los trenes "por unos que no pongan en riesgo la vida de los pasajeros y registren irregularidades continuamente".