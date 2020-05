Documental recoge testimonios expertos sobre construcción hotel en palacio Godoy Cáceres

El documental de una hora de duración titulado 'El hotel de Lujo de Godoy: ¿Una metáfora de la desigualdad dominante?' se estrenará este viernes, 8 de mayo, con imágenes y testimonios de ciudadanos y expertos en urbanismo y medio ambiente que plantean sus impresiones sobre la futura construcción de un hotel en el palacio de Godoy de Cáceres, un edificio del siglo XVI propiedad de la Junta de Extremadura enclavado en la ciudad monumental, junto a la plaza de Santiago.

En concreto, el estreno de este trabajo audiovisual tendrá lugar a las 20:00 horas en la página web de la asociación Aldea Moret y en sus redes sociales con guión y dirección de Jon Marcato & Luches en Trubia.

Así pues, entre los testimonios que se recogen están los de Antonio Campesino, Miguel Ángel Rufo, Jordi Ortiz, Ernesto Alonso, Adrián Arias, Pedro Ollero, Fernando Medina, Carmen López, Pai González, Ángel García, Gonzalo Palomo, Guadalupe Martín y Eduardo Mostazo, entre otros.

Cabe recordar que el 19 de diciembre de 2018 el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, daba a conocer la reconversión del palacio de Godoy en un proyecto hotelero de lujo que sería gestionado por un fondo de inversión peruano.

Unos meses después, en concreto en la tarde noche del viernes 3 de mayo de 2019, Vara presentó la candidatura de Luis Salaya para la Alcaldía de Cáceres, en un acto de campaña que se celebró en el barrio de Santiago, donde se halla el palacio de Godoy, y en el que dijo: "Yo, cuando el proyecto del palacio de Godoy, tuve la tentación de sentarme a hablar con la gente: ¡Oye, tenemos estas cosas y las tenemos que hablar con la ciudadanía!".

A raíz de esa frase, la productora se planteó hablar con la gente para saber qué opinaba sobre este proyecto y comenzó a entrevistar a diferentes personas con el fin de que hablasen acerca del tema en cuestión.

El resultado de todo ello ha sido la realización del documental titulado 'El hotel de lujo de Godoy: ¿Una metáfora de la desigualdad dominante?', que se estrena este viernes, tal y como informa la organización en una nota de prensa.

"Nuestro documental podría ser un ejemplo de democracia cultural en tanto que nace desde abajo y desde nuestra propia motivación personal", ha asegurado la productora, al tiempo que ha advertido de que "es un trabajo no profesional" que no ha contado con ayudas económicas a la producción porque "no se han buscado" para garantizar la objetividad del proyecto.

La asociación ha indicado que la pretensión es conseguir un trabajo "diverso en opiniones" para mostrar un mensaje "claro y rotundo" sobre el proyecto.

Para ello, se ha reunido un buen número de entrevistas en las que no solo se habla de la construcción del hotel, sino que se abordan cuestiones más generales sobre políticas sociales, urbanas y económicas.

El 14 de diciembre de 2019 se realizó la última entrevista para el documental y, a pesar de la crisis del coronavirus, se ha continuado con la realización y el montaje de las grabaciones que ya ha finalizado.

La idea, según ha apuntado la organización, era proyectarlo en las dependencias del Ateneo pero al final se ha decidido estrenarlo en Internet para no posponer más tiempo la visión del trabajo.

Finalmente, el documental plantea cuestiones sobre la idoneidad de la construcción de un hotel de lujo para regenerar urbanísticamente un barrio como el de Santiago y se pregunta si sería positivo para la ciudadanía y, si fuese positivo, ¿lo sería para todo el conjunto de la ciudadanía o únicamente para una minoría de la misma?.