Premios Avuelapluma reivindican la cultura como el "refugio" que une a toda la sociedad

La asociación cultural Avuelapluma de Cáceres entregó anoche los premios que llevan su nombre con los que quieren reconocer, desde hace dieciséis años, diversas expresiones culturales, como la literatura o el cine, y la labor periodística hecha con rigor y libertad de expresión.

El director de Avuelapluma, Conrado Gómez, reivindicó la cultura como el "refugio" que une a toda la sociedad en estos "tiempos convulsos" y polarizados.

"La cultura debe ser el refugio que nos une", aseveró en su discurso durante la gala de entrega de estos galardones que han recaído en el programa de TVE Informe Semanal; el fotógrafo Emilio Morenatti; el joven violinista Paco Montalvo; el escritor Luis Roso; el actor y director Pedro Luis López Bellot y el festival 'Plasencia Encorto'.

La gala tuvo lugar en los jardines del Museo Casa Pedrilla de la capital cacereña con la asistencia del delegado del Gobierno, José Luis Quintana; la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; la vicepresidenta de la Asamblea, Lara Garlito; el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y el alcalde cacereño Rafael Mateos, que subieron al escenario a entregrar la pluma de hierro forjado, símbolo de estos premios, diseñada por el artista Roberto Iglesias.

Así, el Premio Avuelapluma a la Libertad de Expresión fue a parar a Informe Semanal y lo recogió su director José Carlos Gallardo, que reivindicó el periodismo como "herramienta democrática" y defendió el mítico espacio informativo de RTVE, que lleva más de 50 años en antena, con más de 100 premios, 2.500 programas y más de 10.000 reportajes emitidos.

Destaca la alta calidad de sus contenidos y equipos profesionales, la introducción de nuevos enfoques y formatos en el periodismo televisivo, y la exposición de cuestiones de interés general que han contribuido al debate, la conciencia social y la defensa de los valores democráticos durante más de 50 años. En 2023 recibió el Premio Nacional de Televisión 2023 que concede el Ministerio de Cultura y Deporte.

El fotógrafo Emilio Morenatti recibió el Premio de Fotografía 'Juan Guerrero'. Nacido en Zaragoza en 1969, ha sido distinguido con el Premio Pulitzer dos veces en tres años. La última, en 2023 por su cobertura de la guerra de Ucrania en el seno del equipo de la agencia estadounidense Associated Press. En 2021, lo ganó en solitario por su cobertura de la pandemia de la Covid-19. Fotoperiodista de agencias con más de 30 años de profesión, ha cubierto conflictos armados, principalmente en Oriente Medio, Afganistán, Pakistán y el norte de África para la agencia de noticias estadounidense The Associated Press (AP), donde en la actualidad dirige el departamento de fotografía en España y Portugal. Entre sus galardones destaca el Godó de fotoperiodismo, el Lucas Dolega, el Ortega y Gasset y el World Press Photo en dos ocasiones y, ahora también, el Avuelapluma.

El Premio a las Artes Escénicas recayó en el director y dramaturgo extremeño Pedro Luis López Bellot por dar prestigio al teatro y las artes escénicas extremeñas por su talento y capacidad de trabajo. Sus trabajos han tenido el reconocimiento de los Premios Max en forma de nominación, pero sabemos que pronto conseguirán el galardón.

En 2024 ha sido nominado a los Premios Max de Teatro con 'Menina, soy una puta obra de Velázquez', obra de la que es autor y director, y con 'Maquiavelo' como Mejor Espectáculo Revelación y que también dirige con maestría. En 2023, recibió otras 3 candidaturas por 'Menina, soy una puta obra de Velazquez', y en 2022 otras dos nominaciones con 'Conquistadores', obra de la que es autor y director.

MÚSICA, LITERATURA Y CINE

El Premio Avuelapluma a la Música fue a parar a Paco Montalvo, que se convirtió a los 18 años en el violinista más joven del siglo XXI en debutar en la sala principal del Carnegie Hall de Nueva York, conquistando a su audiencia con una interpretación memorable del 'Concierto para violín n.º 1' de Paganini.

El violinista cordobés de origen extremeño no pudo recoger el premio por sus compromisos profesionales y, en su lugar, lo hizo su padre que agradeció este reconocimiento al que está considerado por fuentes internacionales como uno de los más destacados maestros del mundo y el mejor violinista español. Creador de un estilo innovador, Montalvo ofrece una visión inédita del comportamiento del violín como voz principal del flamenco.

Ha recibido numerosos galardones nacionales e internacionales, entre ellos el Premio Internacional Arthur Rubinstein, Premio Libertad, Premio Bandera de Andalucía, Premio Flamenco Pepa de Utrera, y su trabajo discográfico Alma del Violín Flamenco logró el Disco de Oro.

El Premio Avuelapluma de las Letras fue para el novelista Luis Roso. El escritor de Moraleja (Cáceres) es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca, en Filología Inglesa por la Universidad Autónoma de Barcelona y posee un máster de Literatura Española e Hispanoamericana.

Es autor de la saga noir compuesta por las novelas 'Primavera cruel' y 'Aguacero', ambientada en la España franquista y protagonizada por el inspector Trevejo. En octubre de 2022 publicó 'El crimen de Malladas: por vuestra boca muerta', libro de no ficción sobre un quíntuple crimen ocurrido en su pueblo en 1915.

Esta obra fue elegida entre las diez mejores novelas negras del año por el diario El País y ha sido nominado al Premio Rodolfo Walsh a la mejor obra de no ficción de género criminal por la Semana Negra de Gijón. Desde 2021, Luis Roso ejerce también de comisario literario del festival de novela negra Gata Negra, que este año se desarrollará entre el 29 de julio y el 3 de agosto en la comarca cacereña de Sierra de Gata.

El palmarés de esta decimosexta edición concluyó con el Premio de Cine Avuelapluma al Festival 'Plasencia Encorto'. El Festival Nacional Plasencia Encorto y el International Youth Film Festival, organizados por la Asociación 24 Fotogramas, se han convertido en sus 12 años de vida en toda una referencia en el mundo del cortometraje en España. En esta última edición de 2024 celebrada a mediados de abril, el certamen ha batido su récord de número de cortometrajes inscritos, con un total de 350.

El festival ha conseguido ser designado por la Academia de Cine de España como evento colaborador y el primer premio del mismo opta directamente a la nominación de la próxima edición de los Premios Goya. "Todo un logro para un festival pequeño y humilde que ha conseguido, a base de trabajo y buen hacer, labrarse un prestigio en toda España", aseguró Natalia Pérez, directora y organizadora del certamen cinematográfico.

Respecto al lema elegido este año para los premios 'La cultura que nos une', el director de Avuelapluma Conrado Gómez, incidió en que se quiere reivindicar "que más allá de la crispación y más allá de las tensiones que se están generando últimamente, la cultura debe ser ese refugio donde todos nos encontramos y podamos debatir libremente y sin cortapisas".

La gala de entrega de los Premios Avuelapluma 2024 fue presentada por la periodista Miriam Rodríguez y amenizada por una formación de músicos extremeños compuesta por Aurora Samino, Gonzalo Barrera y Fran Panadero.