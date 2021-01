Fragoso tacha de "gran mentira" críticas de Vox en Badajoz sobre salarios empleados FMD

Ep.

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha tachado como "una gran mentira" las críticas de la formación política Vox en Badajoz por los "sobredimensionados" y "abultados" salarios del personal de la Fundación Municipal de Deportes (FMD) y ha recalcado que, con ello, "lo único que intentan es generar una confusión".

Así lo ha señalado, a preguntas de los periodistas por su valoración ante las explicaciones solicitadas por Vox Badajoz por los, en su opinión, "sobredimensionados" salarios del personal de la FMD, en una rueda de prensa telemática en la que valorado las últimas medidas tomadas por la Junta de Extremadura o el Ministerio de Sanidad para frenar los contagios de Covid.

"Con la que está cayendo que tenga que dedicar parte del tiempo a estos señores me parece una absoluta irresponsabilidad", ha expuesto el primer edil, para considerar que "esa parte de Vox en la ciudad de Badajoz debía replantearse cuál es su papel social a la hora de la pandemia y de comprometerse con los problemas reales que tenemos".

La "misma parte de Vox", ha imaginado, que "hace dos años se reunía con delincuentes como era el señor García-Borruel para denunciar una supuesta trama de accidentes ilegales en la ciudad", según ha recordado Fragoso, para quien "la política no se hace mintiendo".

Y es que, como ha expuesto, los sueldos de la FMD publicados por Vox son "mentira" y, entre otras cosas, porque incorporan casi el 35 por ciento de coste salarial que tiene la Seguridad Social para la empresa, a la vez que ha planteado que los trabajadores de la FMD cobran "lo que en su convenio les corresponde, que son un sueldo medio razonable para el nivel que se tiene en la ciudad".

Por último y sobre las críticas de Vox sobre que la FMD tiene "pérdidas", ha agregado que "claro que tiene pérdidas" dado que es un "servicio público que no se hace para ganar dinero" y acerca de que, según Vox, el personal "suponía mucho peso" ha explicado que las actividades que hace dicha fundación "necesitan" personal.

"O acaso Vox nos está proponiendo que esos más de 400.000 euros que dedicamos para tener escuelas municipales gratuitas para nuestros pequeños, donde hay casi 5.000 niños que hacen deporte gratis en la ciudad, se les cobre o no se hagan", ha concluido, junto con que "si se hacen a los monitores hay que pagarles" y "claro que supone un coste laboral importante que no se recupera en dinero", ante lo cual ha abogado por ser "más responsable" y ha sumado que "no hay que hacer tanta demagogia".