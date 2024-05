Ayuntamiento Badajoz valora negativamente Mesa Negociación con sindicatos sobre RPT

Ep

El concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Badajoz, Eladio Buzo, ha realizado una valoración "negativa" tras la Mesa de Negociación celebrada en relación a la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que el equipo de gobierno quiere llevar adelante para este año 2024, ante lo que ve "fundamental" la creación de 30 puestos de trabajo y muestra su "sorpresa" de que los sindicatos no estén de acuerdo.

Del mismo modo, ha explicado que, después de dos mesas generales de negociación, esta era la segunda que tenían con los sindicatos al respecto de la modificación de la RPT que quieren llevar para este año y que, aparte de estas dos mesas, han tenido reuniones en las que les han trasladado que el equipo de gobierno, tiene "claro", y "más" quienes ya estaban en la legislatura anterior, la ciudad que quieren en el futuro.

Una ciudad que debe ser "mejor" y con "más rapidez" en el urbanismo y la contratación, con "más velocidad" en todo lo relativo a la administración electrónica o, por ejemplo, en el servicio de economía y hacienda y "mejorarlo todo", para lo cual "eso necesita personas", como ha señalado Buzo en su valoración de la mesa de negociación de este lunes con los sindicatos.

En este sentido, ha planteado que han hecho y hacen "un esfuerzo muy importante" en la creación de estas plazas y ha remarcado que los sindicatos, durante muchos años, "vehementemente" les han pedido la creación de puestos de trabajo y ha incidido en la necesidad de los mismos.

"Sorprendentemente cuando lo hemos llevado, y esto lo venimos trabajando desde hace muchos meses con los jefes de servicio, con los concejales, 'oye cuáles son las necesidades en todos vuestros servicios', y se lo hemos trasladado, pues nuestra sorpresa es que no están de acuerdo", ha resaltado Buzo, que hace un "análisis negativo" porque cree que "muchos sindicatos no están pensando en los trabajadores y, por supuesto, no piensan en la ciudad".

Para Buzo, "están pensando más en el efecto que pueda tener en sus elecciones sindicales" y "parece ser" que "no está bien visto" ponerse "al lado de este equipo de gobierno, que lo que quiere es avanzar y mejorar la ciudad".

En este punto, el edil 'popular' ha expuesto que tienen "claro", porque lo han hablado y lo han trabajado, que quieren mejorar las condiciones laborales de todo el personal del ayuntamiento, "lógicamente" con las restricciones que tienen por la normativa y que es algo que harán, ha avanzado, en estos años de legislatura que tienen por delante.

"Pero la mejora de la ciudad, lo que nos han demandado todos los ciudadanos, nosotros lo ponemos encima de la mesa en este año 2024", ha continuado, para indicar no obstante que "parece que los sindicatos no van en la misma línea que nosotros".

En todo caso, "abiertos a la negociación" están "siempre" y "estaría bueno" que no quisieran negociar y escuchar. "Por supuesto, siempre, pero lo que está claro es que no podemos permitir parálisis. Los tiempos hoy en día hacen que todo haya que hacerlo rápido, la administración ya de por sí es lenta en su base", ha dicho.

Así, Buzo ha hecho hincapié en que pueden negociar, pero que "desde luego" desde el equipo de gobierno esta modificación de la RPT la llevarán al pleno "que corresponda, y adelante", porque "cuanto antes empecemos a tener más trabajadores en la administración municipal mejor para todos los ciudadanos de la ciudad".