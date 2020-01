El SES destaca el plan "ambicioso" para el Hospital Don Benito-Villanueva

Ep.

El director gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), Ceciliano Franco, ha destacado que se cuenta con un plan "ambicioso" para el nuevo Hospital Don Benito-Villanueva y que para su construcción se utilizarán fondos europeos.



Así, ha explicado que en el pasado mes de septiembre se le comunicó a la Junta desde la oficina de Distribución de Fondos Europeos la posibilidad de contar con financiación Feder para proyectos de infraestructura, por lo que se decide con su "beneplácito" invertir en el Hospital Don Benito-Villanueva.



De esta forma, Franco ha asegurado que la administración regional cuenta con un plan "ambicioso" para este centro sanitario que se basa en la "urgencia", en la necesidad de espacios existente, ya que la plantilla y los servicios han crecido notablemente desde la transferencia de las competencias sanitarias.



Por ello, como ha expuesto, a la región se le ha planteado la posibilidad de recurrir a dos fondos de inversión, por una parte los Fondos Feder del programa 14-20 y el plan operativo 21-27.



Ceciliano Franco ha realizado estas declaraciones durante su intervención en la reunión de la Comisión de Sanidad celebrada este miércoles en la Asamblea de Extremadura y en respuesta a una pregunta formulada por la diputada del Grupo Parlamentario Popular Elena Nevado.



PLANTEAMIENTO DE TRABAJO



Franco ha informado de que, con la dirección facultativa, se ha realizado un planteamiento de trabajo que contempla que se pueda ponen espacios en funcionamiento progresivamente para ir mejorando la habitabilidad del centro.



De este modo ha explicado que actualmente se está en fase de preparación de obras de acuerdo con los dos ayuntamientos de Don Benito y Villanueva de la Serena.



También ha explicado que se contempla que la licitación del proyecto pueda tener lugar entre el segundo y tercer trimestre del año, mientras que la adjudicación dependerá, ha dicho, de las licitaciones que se tengan que valorar y si hay o no recursos, aunque la idea es que se pueda estar hablando del cuarto trimestre.



Así, tras ello, se persigue comenzar con las certificaciones de las obras, que podrían ascender a 97 millones, dirigidas fundamentalmente en 2020 y 2021 a la urbanización, edificio de instalaciones y consultas.



Por su parte, en 2021 y 2022 fundamentalmente al edificio de instalaciones y de consultas externas y entre 2022 y 2025 al edificio de hospitalización, edificio de urgencias y bloque quirúrgico.



En esta línea, Franco ha considerado que si la oficina encargada de los fondos Feder ha asegurado que se tendrá disponibilidad de los mismos es "razón suficiente" para empezar a trabajar en este recurso sanitario.



Asimismo, ha precisado que los fondos Feder 21-27 se están negociando aún, por lo que no están cerrados, e incluye en uno de sus objetivos las infraestructuras sanitarias.



Cabe destacar que en la pregunta formulada por Nevado ésta se interesaba por el Hospital de Cáceres utilizando la expresión "medio hospital", por lo que Franco, en su segundo turno, ha resaltado que en su primera intervención ni lo ha mencionado por considerar la afirmación de la 'popular' una "falta de respeto" y una "vergüenza".



"En Cáceres, señora Nevado, no hay medio hospital, en Cáceres hay cuatro hospitales, dos hospitales privados y un complejo hospitalario que tiene dos centros sanitarios, por cierto, igual que antes", ha aseverado.



Así, Ceciliano Franco ha resaltado que está contemplado hacer el Hospital de Cáceres, cuyo anteproyecto de presupuesto estará en junio, la redacción del proyecto se empezará y adjudicará antes del final del año y el proyecto y adjudicación de obra tendrá lugar a lo largo de 2021 y con el inicio del plan operativo 21-27 se hará lo que resta para intentar tener en un mismo edificio todo el complejo hospitalario.



EL PP ACUSA A LA JUNTA DE HACER DE LA "MENTIRA SU FORMA HACER POLÍTICA"



Durante su intervención, la diputada del PP Elena Nevado, autora de la pregunta, ha acusado a Ceciliano Franco y a la Junta de hacer de la "mentira su forma de hacer política".



Así ha instado al responsable del SES a exhibir la resolución por escrito que habilite utilizar los fondos europeos para la construcción del Hospital Don Benito-Villanueva o del de Cáceres.



"Les pedimos que nos la exhiban y no solo que nos la cuenten", ha recalcado Nevado, que ha instado a ofrecer datos "concretos" e informaciones "concretas".



En su opinión, Franco, durante su intervención, se ha "ido por las ramas" y ha considerado que, hasta el momento, solo se cuenta con una "hipótesis" y que en el proyecto de PGEx para 2020 está consignada una "quimera" y que, como ha dicho, responde a un "pálpito".