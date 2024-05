Gallardo urge incorporar la ciberseguridad y la IA a las administraciones locales

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha participado este viernes en la jornada 'Desafíos de la transformación digital en las administraciones locales: ciberseguridad e inteligencia artificial', que se celebra en el Palacio de Congresos de Villanueva de la Serena.

En concreto, esta cita está organizada por la Fundación Democracia y Gobierno Local y la Diputación de Badajoz, y durante su inauguración, el máximo responsable de la Institución provincial pacense ha insistido en la importancia de que las administraciones apuesten por la tecnología y la digitalización.

Además, según ha recordado, siendo alcalde villanovense, se anticiparon y convirtieron a Villanueva de la Serena en la primera 'smart city' de España de menos de 50.000 habitantes, tras lo que ha admitido que "la anticipación siempre tiene un riesgo, por ser el primero", pero ha considerado que "aompañado de la Diputación de Badajoz, el riesgo es menor".

En concreto, el modelo 'smart city', posteriormente, se incorporó a la provincia implantándose el concepto de 'Smart Provincia', con el que se ha conseguido innovar "para que los servicios públicos sean más eficientes, y lo que ahorramos podamos dedicarlo a otras políticas", ha señalado el presidente provincial.

No obstante, ha insistido en dos aspectos fundamentales que son el objeto de las jornadas, como es por un lado, la ciberseguridad, tras lo que ha considerado que cada ayuntamiento es "una puerta abierta para el delincuente y hoy en día el secuestro de datos mata a la empresa, sea pública o privada".

Por eso, ha abogado por que la Diputación de Badajoz pueda dotar a las administraciones locales "de instrumentos que os protejan y de conocimientos, ya que esto no es un concepto, sino que es de ser o no ser, de estar o no estar".

A su vez, Gallardo también se ha referido a la inteligencia artificial, una herramienta, que como ha recordado "está revolucionando la forma en que interactuamos con la tecnología y cómo se procesa la información", y que ofrece un "potencial sin límites" para mejorar la eficiencia, la precisión y la toma de decisiones en diversos campos.

Por ello, considera que no podemos "ponernos de espaldas a una realidad, de algo que es necesario, pues va más allá del concepto 'smart city' y nos hará ser más innovadores", por lo que ha avanzado que la Diputación de Badajoz la va a incorporar.

DIGITALIZACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES

Por su parte, el director de la Fundación Democracia y Gobierno Local, Alfredo Galán, ha indicado que tras pasar "de la administración de papel a la administración electrónica, se ha pasado a la digitalización de las administraciones, y ya es una realidad".

En este sentido, ha señalado que este nuevo modelo "plantea retos, como la ciberseguridad y la inteligencia artificial", que son temas de interés para los gobiernos locales.

Por último, la alcaldesa de Villanueva de la Serena, Ana Belén Fernández, ha apuntado en estos tiempos se "hace necesaria formación digital", y en el caso de esta localidad son conscientes de ellos, por lo que han "apostado por la alta tecnología".

Al mismo tiempo, durante esta jornada se celebran diversas ponencias y mesas redondas sobre estos dos aspectos, que "tienen y tendrán un impacto significativo en el funcionamiento de las administraciones locales, cada vez más digitales", según informa la Diputación de Badajoz en una nota de prensa.

Y es que en un mundo cada vez más interconectado y dependiente de la tecnología, es crucial comprender y abordar los desafíos que surgen en el ámbito de la ciberseguridad y en el uso de la inteligencia artificial.

Cabe destacar que la Fundación Democracia y Gobierno Local es una entidad sin ánimo de lucro, de carácter técnico y constituida en mayo de 2002. Un centro de promoción y defensa de los intereses de los Gobiernos locales. El Patronato de la Fundación está integrado actualmente por 26 entidades, entre Diputaciones provinciales, Cabildos y Consejos insulares.