Las cinco grúas municipales del Ayuntamiento de Badajoz están fuera de servicio

Las cinco grúas del servicio municipal del Ayuntamiento de Badajoz están fuera de servicio desde el pasado jueves, según asegura el sindicato USO.



En concreto, desde el pasado jueves este servicio municipal no se presta en la capital pacense, de tal forma que cuando la Policía Local es requerida por ciudadanos afectados por algún vehículo indebidamente estacionado que les obstaculiza o impide la salida de un estacionamiento o de un vado, no puede hacer nada "más allá de proponer al vehículo infractor para sanción mediante el correspondiente boletín de denuncia".



Y es que las cinco grúas de las que dispone el servicio se encuentran fuera de servicio por motivos mecánicos, y una además por carecer de ITV, lo que pone de manifiesto "el caos y el desorden que imperan en el ayuntamiento", tal y como informa USO en una nota de prensa.



El sindicato asegura que se han dado casos de ciudadanos que teniendo la salida de su garaje obstaculizada por algún vehículo mal estacionado han tenido que terminar por desplazarse en taxi.



Por ello, USO aconseja a los ciudadanos que puedan verse afectados por esta situación que guarden las facturas y justificantes de los gastos que se deriven por la no prestación del servicio y que exijan el reintegro de los mismos al Ayuntamiento a través de la correspondiente reclamación.