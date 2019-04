'La Carrerita' de Villanueva de la Serena protagonizará el cupón de la ONCE del día 22

'La Carrerita' de Villanueva de la Serena (Badajoz) protagoniza el cupón de la ONCE del sorteo del próximo lunes, 22 de abril.



De este modo, cinco millones y medio de cupones difundirán este acto de la Semana Santa de Villanueva de la Serena, según han puesto de manifiesto durante la presentación del cupón dedicado a tal celebración este miércoles el delegado territorial de la ONCE, Fernando Iglesias, y el alcalde de dicha localidad pacense, Miguel Ángel Gallardo.



En concreto, 'La Carrerita', que se celebra desde el siglo XVIII, está declarada de Interés Turístico de Extremadura. Recoge el momento del encuentro entre la Virgen y Cristo Resucitado, y reúne a miles de ciudadanos y de visitantes el Domingo de Resurrección en Villanueva de la Serena.



Tiene lugar en la Plaza de España de Villanueva de la Serena, en un pasillo formado por los miles de asistentes. Son cerca de 100 metros los que recorren los cuatro porteadores, elegidos cada año para llevar a la Virgen de la Aurora, para que la imagen se encuentre con la de Cristo Resucitado, tal y como informa en una nota de prensa la ONCE.



Es una carrera "frenética", cuyo comienzo se anuncia con campanadas y cohetes, para terminar con una lluvia de vivas, aplausos y pétalos de flores. Tras el encuentro, ambas imágenes continúan juntas, en una procesión en la que no falta el ruido de la pólvora.



Cabe destacar que 'La Carrerita' de Villanueva de la Serena pone el punto final a la Semana Santa en esta localidad.