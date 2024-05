Se cumplen 7 años de la desaparición de Francisca Cadenas en Hornachos sin nuevas pistas

EpTv



Una fecha ante la que su familia ha vuelto a reclamar "más medios técnicos y humanos" para la investigación, ya que consideran que es "prácticamente una utopía" que el caso se resuelva .



Así lo ha destacado el hijo de Francisca Cadenas, José Antonio Meneses, en declaraciones a Europa Press Televisión, quien ha asegurado que siete años después "no hay novedades" en el caso, mientras que los agentes continúan pidiéndoles "paciencia y confianza" ya que la investigación continúa abierta y bajo secreto de sumario.



A su juicio, "no hay avances visibles", porque aún no se ha detenido a la "posible persona" involucrada en la desaparición de su madre y "tanto tiempo después, si una persona hace desaparecer a otra, oculta muchas pruebas".



"Nosotros venimos pidiendo durante estos siete años que el caso lo lleve la Unidad Central Operativa (UCO), no por menospreciar el trabajo de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Badajoz, sino porque la UCO tiene más medios técnicos y humanos, y la única vía de resolver este caso es investigando día y noche, pero la triste realidad no es así", ha considerado.



El hijo de Francisca Cadenas ha reconocido que el día a día es "muy complicado", ya que han pasado por "diferentes etapas" a nivel emocional, y a medida que va pasando el tiempo, "se cumplen los aniversarios de la desaparición, llega el fin de año", son "puntos de inflexión" en los que "ve que todo está perdido" y ha resaltado que, cuando se cumplan diez años de la desaparición "tienen que declararla fallecida" pero "no es plato de buen gusto" para la familia "sin saber qué ocurrió".



"ME SIGO HACIENDO LA MISMA PREGUNTA: ¿QUÉ PASÓ?"



En este punto, José Antonio ha recordado aquella noche del 9 de mayo de 2017 cuando llegó a casa de trabajar y encontró a su madre junto a dos amigos de la familia y la hija pequeña de éstos: "Le di un beso a mi madre y a la niña", ha contado, a lo que ha añadido que en ese momento Francisca Cadenas salió a acompañarlos hasta el coche que estaba aparcado "a tan solo unos metros", en la calle paralela, por lo que le dijo que "no se hiciera la cena," ya que tenía "la intención" de volver a casa.



"Y me sigo haciendo la misma pregunta: ¿Qué pasó? Porque algo malo pasó", ha lamentado el hijo de la mujer desaparecida, quien ha considerado que se trata de un recorrido "tan acotado" de apenas 50 metros en un margen de tiempo "tan pequeño" que, a su juicio, "sin ser investigador" y utilizando "la lógica y el sentido común", si Francisca Cadenas desapareció en "un radio de medio kilómetro" en ese tramo "tiene que estar la persona que la hizo desaparecer".



"Cuando hay variables que no dependen de ti y no puedes hacer nada, es absurdo luchar contra la adversidad, porque yo no tengo una varita mágica que pueda resolver este caso, eso lo tienen los investigadores, y si no ponen medios, recursos, motivación y se dedican en cuerpo y alma en resolverlo, este será un caso más que ocurrió en un pueblo de 3.500 habitantes y pasará a la historia", ha dicho.



Finalmente, José Antonio Meneses ha indicado que en tarde de este jueves día 9 de mayo Hornachos volverá a salir a la calle para recordar a su vecina desaparecida, así como para reivindicar y "desmaquillar" la "desigualdad de medios" que, a su juicio, existen ante desapariciones consideradas como "mediáticas" y las que "no lo son", aunque para los familiares de Francisca Cadenas "el dolor es el mismo".