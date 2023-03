¿Cambio de estación y… decoración?

Después de los meses más fríos y cortos del año, comienza una temporada nueva en la que gracias al cambio horario y unas temperaturas más agradables, podremos disfrutar más al aire libre. Pero ¿qué tal si aprovechas el cambio de estación para modificar un poco la decoración de tu hogar?

No necesitas mucho dinero para que tu casa se impregne de la primavera; de hecho, si tienes poco presupuesto unos posters colocados estratégicamente pueden cambiar ligeramente o por completo el estilo de cualquier espacio. Por ejemplo, unas imágenes icónicas en el pasillo pueden hacer que pasar de una estancia a otra de la vivienda se convierta en toda una aventura; especialmente para los más pequeños de la casa.

Pero las opciones son bastante variadas. Por eso, hemos recopilado algunos de los consejos de los estilistas más reputados, para darte algunas ideas de diseño de interiores que pueden inspirarte para darle un toque personal diferente a tu hogar.

Cortinas, iluminación y elementos naturales

Para no abrumarte con demasiadas alternativas que quizás no puedas aplicar a tu vivienda debido a su tamaño, vamos a centrarnos en tres elementos que puedes cambiar o modificar para conseguir un nuevo look primavera/verano en tu hogar.

Cortinas

España es uno de los pocos países en el que nos ‘privamos’ demasiado de la luz natural (por ejemplo, en comparación con los países nórdicos), ya que tendemos a usar demasiadas cortinas y, sobre todo, persianas. Por eso, quizás ahora es el momento de pensar en dejar que la luz solar entre más en nuestros hogares, haciendo que las cortinas sean traslúcidas en vez de opacas, o cambiando el estilo de las persianas.

Iluminación

Una buena iluminación puede cambiar completamente cómo se ve una habitación. Por ejemplo, si todavía tienes una de estas antiguas lámparas de araña, quizás sea el momento de cambiarla por otra más moderna que no necesariamente tiene que estar en el techo.

Una lámpara de pie con un diseño actual pero que encaje con el resto de la decoración de tu casa, puede hacer que, realmente, todo se vea de otra manera.

Elementos naturales

Para muchos diseñadores de interiores la era del plástico es cosa del pasado y ahora lo que se busca en las viviendas es tratar de lograr una mayor armonía con la naturaleza. ¿Y cómo se puede lograr esto? Añadiendo elementos naturales a la vivienda, como por ejemplo usando mobiliario hecho de madera o bambú. También puedes poner más plantas en los espacios e incluso una pequeña fuente que usa la misma agua gracias a la corriente eléctrica para relajarte con el sonido del líquido.

¿Quieres una idea más original? ¿Qué te parece convertir tu viejo televisor en una pecera?

¿Todavía quieres una opción más sencilla? Entonces haz lo que hacen algunas personas: cambiar los muebles de lugar. Aunque pueda parecer una tontería, si estás acostumbrado a que el sofá o la cama siempre hayan estado en el mismo lugar, prueba a poner el mobiliario en lugares diferentes; te garantizamos que te sorprenderás. Además de sencilla, esta opción es la más barata de diseño de interiores.