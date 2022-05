¿Cómo resolver una situación económica gracias a un préstamo sin aval?

Ante la palabra préstamo, muchas personas sienten cierto rechazo. Parece como si se tratara de un caso de pobreza extrema que necesita que otro aporte el dinero para solventar los propios compromisos. El caso es que no tiene por qué ser así, existen situaciones que nos obligan a buscar apoyo económico para poder hacerles frente y los creditos sin aval ofrecen muchos beneficios al respecto.

Características de los préstamos sin aval

Una de las mejores formas de aprovechar estos beneficios es conociendo a fondo de qué se tratan y la manera como se les puede sacar el máximo provecho. Esto evitará, por supuesto, caer en opiniones negativas que se generan con mucha facilidad.

Los créditos sin aval se caracterizan por:

No requerir garantías: esto disminuye mucho el riesgo y el miedo que provoca solicitar dinero, a cuenta de dejar bienes preciados como parte de pago. Pues bien, en este caso, ese miedo está descartado, porque no hace falta dejar ninguna garantía.

Importes variables: el dinero que se puede recibir está supeditado a diversas circunstancias. Se tiene en cuenta, por ejemplo, la capacidad de pago que tiene la persona solicitante. Lo importante aquí es conocer que se puede cubrir un rango que va desde los 500 hasta los 10 mil euros.

Plazos de pago: los plazos están supeditados a la cantidad de dinero que se debe solicitar, con el fin de que las cuotas estén adaptadas a las posibilidades de pago. Estos plazos pueden ir desde un mínimo de 3 meses hasta un máximo de 5 años.

Tasas de interés: se basan en la Tasa Anual Equivalente y es posible que abarquen desde un 32,84% hasta un máximo del 47,03%.

Flexibilidad: aquí aplican criterios de adaptación, en caso de que las condiciones económicas del solicitante varíen en el transcurso del período de pago del préstamo. En dichos casos, el mismo podrá solicitar, o bien un período de gracia, o bien realizar las modificaciones que sean apropiadas para que el calendario de pagos y las cuotas sean más llevaderas.

Sin cargos por amortización anticipada: si los abonos se realizan antes de la fecha pautada, no se generan cargos extras.

La solicitud de un crédito

Esta es la mejor parte de todas, porque el mundo digital que nos arropa a todos en la actualidad, también ha llegado hasta el ámbito financiero. De esta manera, solicitar un préstamo sin aval se puede realizar hoy desde casa con unos cuantos clics, teniendo la posibilidad de recibir el dinero en la cuenta en pocos minutos.

De cualquier manera, existen una serie pasos que es necesario seguir:

Registrarse para que la plataforma pueda obtener los datos personales y adaptar la oferta del préstamo a las características del solicitante. Formalizar la solicitud a través de la elección de alguno de los préstamos que el sistema genera. Definir las pautas que seguirá el préstamo. Esto quiere decir, el período de pago que se tendrá que llevar a cabo. Identificarse. Este es un proceso que se asocia a cada registro y, por ende, solo hace falta ejecutarlo una vez. La razón responde a la necesidad de comprobar la identidad, ya que se trata de un trámite financiero. Firmar el contrato. Recibir el importe en la cuenta indicada para este fin.

Lo mejor es que todo esto ocurre sin necesidad de visitar una sucursal ni una sola vez, ni pasar por todos los trámites burocráticos e interminables que son tan comunes en los bancos tradicionales, donde además de alguna garantía, es posible que soliciten un avalista que se encargue de responder por la deuda en caso de que el solicitante no la pueda pagar.

Requisitos para solicitar un préstamo

Aunque no se requieren avales para avanzar en el procedimiento, sí que es fundamental cumplir con algunos requisitos sencillos para garantizar que el proceso vaya por buen camino.

El primer punto es que cualquier solicitante debe ser mayor de 18 años de edad. No se admiten menores, porque se asume que a la edad planteada ya se cuenta con la madurez y responsabilidad suficiente para entender que es un compromiso que se debe honrar.

Otro aspecto que es trascendental, es disponer de una cuenta bancaria en España, en la cual se pueda recibir el abono del dinero y desde donde, generalmente, se ejecutarán los pagos a la empresa que ofrece el préstamo en cada fecha marcada en el calendario de pago.

Aunque no es fundamental disponer de un aval, sí que resulta conveniente tener una fuente de ingresos estable de forma mensual y que sea demostrable. Esto ayudará a que la empresa emisora del crédito, reduzca el riesgo de que el préstamo no sea devuelto, tal y como se establece en el contrato.

Por otro lado, y esto es muy importante, se debe tener un buen historial crediticio. Normalmente, para los préstamos sin aval no se consultan listas como la de ASNEF, pero un mal comportamiento en otras oportunidades, influirá de forma negativa en las posibilidades de que se ofrezca o no el préstamo.

El último punto es que este tipo de créditos están orientados a resolver una eventualidad, como invertir, mejorar el hogar, etc., no para gastar el dinero en casas de apuestas, juegos de casino, ni otro fin semejante; por ende, es muy importante que quien lo solicite, no tenga problemas de ludopatía, porque puede generar un grave problema.

La forma de solicitar préstamos ha cambiado mucho en los últimos tiempos, ya no es necesario pasar por esos momentos incómodos en el banco, después de horas de espera para recibir una negativa. Tampoco hace falta dejar la casa o el coche como garantía, y poner en riesgo el patrimonio de la familia. Hoy en día es posible acceder sin todo eso, solo hay que informarse bien.