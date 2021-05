¿Cómo crear el nombre perfecto para tu empresa?

Una de las etapas determinantes para la creación de una empresa o un emprendimiento es la elección del nombre que le dará vida y será la representación social de tu negocio.

Tener un buen nombre empresarial es un factor muy importante para tener éxito en el mundo de los negocios. No solo será la forma en la que van a reconocer a la empresa, sino que va a ser el elemento diferenciador de marca la cual define que ofreces, quién eres y por qué te destacas.

El nombre de tu empresa es el primer elemento que va a conocer el mundo exterior. La primera impresión es la que cuenta, ¿no es así? Así que, el primer contacto con clientes potenciales, inversores y posibles socios puede tener un impacto significativo para generar una buena percepción.

De igual forma, el nombre es una manera de crear una conexión emocional con los consumidores, entendiendo cómo interactúan con tu emprendimiento o empresa y su comportamiento con los productos o servicios que ofreces.

¿Vas ofrecer un servicio que ayuda al bienestar de una persona? Tu nombre debería reflejar aquello que tienes para brindar.

También debes considerar al nombre como un elemento diferenciador de los que son (o serán) tu competencia. No querrás ser confundido con otras empresas o que tus competidores cercanos se lleven el crédito de lo bueno que haces por elegir un nombre igual o similar al de otros, ¿o si?

Dos de las formas más utilizadas para crear y escoger un nombre de empresa adecuado son a través de una lluvia de ideas o con la ayuda de un generador de nombres de empresas.

Una lluvia de ideas es un proceso en el cual tendrás que escribir todas las ideas que se te vengan a la cabeza, por más ilógicas que parezcan. Enseguida, debes organizarlas por orden de relevancia e ir descartando las menos adecuadas hasta que te queden pocas opciones. Luego, puedes elegir individualmente o con la colaboración de tu círculo cercano (familiares, amigos, colegas) la mejor.

Si quieres saber más sobre esta técnica, mira la siguiente infografía.

La segunda opción es elegir tu nombre mediante un generador de nombres de empresas. Si te falta creatividad o sencillamente elegir un nombre se te dificulta, esta herramienta será muy útil.

Zyro ofrece esta herramienta de uso gratuito e ilimitado, con un proceso fácil. Tan solo hay que elegir una palabra clave relevante y relacionada a tu empresa o emprendimiento y escribirlo en la plataforma. Enseguida tendrás una lista de sugerencias de la cual podrás escoger tu nombre empresarial.







Ambas técnicas son muy útiles y lo mejor es que, aunque puedes utilizar una u otra, también tienes tienes la posibilidad de sacar lo mejor de cada una y utilizarlas a tu favor.

Sin embargo, elegir el nombre empresarial debe ser un proceso cauteloso en el que debes tener en cuenta ciertos factores para no tener que cambiarlo en un futuro, ni perder el reconocimiento que ya has logrado. A continuación encontrarás algunos consejos útiles para elegir tu nombre.

Hazlo simple

No elijas un nombre muy largo o difícil de pronunciar. El nombre de tu empresa debe ser atractivo y que llame la atención de tus clientes. Debe sonar agradable, moderno y reflejar emociones positivas.

Un nombre incorrecto es aquel en el cual debes explicar su significado. Puedes ser creativo e ingenioso, pero no te compliques la vida. A veces menos es más y en este caso aplica.

Atractivo y pegadizo

Un buen nombre empresarial puede llamar la atención de varias partes de la sociedad (redes sociales, medios de periodismo, sitios web..) por su atractividad y pegajosidad.

A las personas les gusta escribir, compartir o recomendar aquello que les parece interesante y si tu nombre lo es, puedes conseguir difusión gratuita.

De igual manera, ten en mente que un nombre pegadizo es fácil de recordar para los clientes y así puedes crear una conexión.

Que sea descriptivo

Tienes que encontrar un punto medio entre elegir un nombre que no tenga demasiado significado implícito, pero, que a su vez no sea muy vago.

Por ejemplo, “Servicio de tintorería de Madrid”. No solo es largo, sino que además es aburrido y no genera ningún tipo de emoción positiva. Tampoco se destaca sobre otros competidores.

No olvides: lo suficientemente descriptivo, que no sea aburrido y que te quede grabado en la mente.

No utilices tu nombre personal

Suele existir una confusión entre marca personal y marca comercial que afecta la elección del nombre de la empresa.

La marca persona es el estilo que identifica a una determinada persona en sus gustos, valores y principios implícitos en el ser humano.

Por el contrario, la marca comercial va ligada como tal a una empresa, permitiendo distinguir a determinada organización por sus productos, servicios, valores, logo, nombre…

A menos que seas toda una celebridad o eminencia y tengas toda la credibilidad del caso, lo mejor que puedes hacer es no incluir tu nombre en el nombre empresarial. No comunicas nada acerca de tu negocio y no va a tener un buen impacto en tus clientes potenciales.

Además, esto te podría causar problemas en el mañana si deseas vender la empresa o hacer colaboraciones.

Para más diferencias entre la marca personal y comercial, este post será de gran utilidad.

Elegir un nombre puede tomar bastante tiempo y requerir mucho esfuerzo. Sin embargo, es necesario tener conciencia de la importancia de este paso, en el proceso de crear un emprendimiento o empresa, para no repetir el mismo proceso en un futuro.