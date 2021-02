Citas en aplicaciones y random video chats: ¿es real encontrar a su media naranja en línea

El Internet ofrece a una persona moderna oportunidades simplemente colosales para los conocimientos. Con solo unos pocos clics ya está charlando con una persona interesante en un sitio de citas o en un chat de video. Pero, ¿es realmente posible encontrar a tu futura alma gemela en el Internet? ¿O las citas en línea deben verse únicamente como entretenimiento, nada más? ¡Vamos a intentar de entenderlo!

Y primero, algunas estadísticas interesantes:







Hoy en día, uno de cada tres usuarios de Internet ha utilizado sitios de citas o chats de cámara a cámara al menos una vez.

Más de 1,5 millones de personas pasan más de cuatro horas al día en estos sitios.

Según el sitio de citas Match.com, hoy en día cada quinto matrimonio comienza con un conocimiento en línea.







Por cierto, en este momento funcionan más de 8 000 servicios de citas en línea en el mundo.

Estos números son muy reveladores. Además, recordemos que debido a la pandemia del coronavirus y las medidas de cuarentena, millones de personas en todo el mundo fueron a conocerse en el Internet. Pero, ¿cómo se aplica todo esto a Usted?

Permítenos darle algunos consejos sobre cómo convertir su comunicación en línea del día a día en algo mucho más prometedor. Y para mayor comodidad, dividiremos las recomendaciones en dos categorías amplias.

Aumentamos nuestras propias posibilidades en los servicios de citas

Consejo número 1. Elija el sitio correcto. Hay una gran multitud de sitios y aplicaciones de citas. Los hay bastante simples, como Tinder, y otros más complejos, como Match.com. Preste atención no solo a la cantidad de usuarios, sino también a la popularidad del sitio en su país o región. Este indicador suele ser más importante.

Consejo número 2. Complete su perfil de la manera más completa posible. Cuanta más información proporcione sobre Usted, mejor. Nadie prestará atención a una cuenta vacía. Una persona debe saber al menos algo sobre Usted antes de proceder directamente a conocerlo.

Consejo número 3. Elija fotos adecuadas. No es necesario que publique una foto donde esté con amigos. También olvídese de las imágenes de calidad cuestionable. Las fotos de retrato e incluso los selfies son mejores para Usted siempre que sean de buena calidad y están bien procesadas. No se exceda con Photoshop y otros editores de fotografías. La antinaturalidad se hace inmediatamente evidente. Por cierto, actualice regularmente la foto de perfil principal. Al menos una vez cada dos meses.

Consejo número 4. Sea activo. No espere que inmediatamente después de registrarse en un sitio de citas, reciba decenas de ofertas para chatear. E incluso si esto sucede, lo más probable es que sean bots. Usted mismo debe ser activo. Buscar personas interesantes, estudiar perfiles, escribir primero y etc. De su actividad dependen muchas cosas. Si alguien le escribió primero, no tarde mucho en responder. Demuestre su interés y la disposición a comunicarse.

Consejo número 5. Considere diferentes opciones. Si le gusta una persona, esto no significa que deba concentrarse completamente solo en ella. Préstele más atención, pero al mismo tiempo analice a los demás. Este es el encanto de las citas en línea: no es necesario que centre su atención en una sola persona. Tiene más libertad.

Comenzamos una relación prometedora con el sexo opuesto en un chat random

Consejo número 1. Utilice varios random chats. Al igual que los sitios de citas, hay chats de video que son más populares en algunas regiones y apenas tienen demanda en otras. Y la audiencia en dos sitios similares puede ser completamente diferente. Por lo tanto, recomendamos buscar 2 o 3 sitios para Usted y alternar su uso. De tal manera ampliará significativamente su círculo social y aumentará las posibilidades de un conocimiento prometedor. Por ejemplo, https://coomeet.com/es/chatrandom es un chat random en línea que solo lo conectará con personas del sexo opuesto.

Consejo número 2. Dé preferencia a los random chats de video con configuraciones flexibles para encontrar interlocutores. Muchos chats con webcam, como Omegle o Chatroulette, tienen configuraciones bastante escasas. Pero existen alternativas donde se puede, por ejemplo, indicar de inmediato el sexo y la geolocalización del interlocutor. Es conveniente y ahorra mucho tiempo. Utilice estos sitios siempre que sea posible. También vale la pena prestar atención a los sitios con función de sala de chat, donde varios participantes pueden comunicarse al mismo tiempo. Este formato de comunicación es más fácil para muchos si les da vergüenza conocerse uno a uno.

Consejo número 3. Controle la calidad de la imagen y el sonido de su cámara web. El aspecto técnico de su chatrandom es especialmente importante. Recuerde que será juzgado principalmente por su apariencia. Asegúrese de lucir atractivo y de que se le va bien. Compre una cámara web más nueva y moderna y un buen micrófono si es necesario. Organice su iluminación para resaltar los beneficios de su apariencia y ocultar posibles defectos. En general, asegúrese de que la imagen de su cámara web no sea demasiado oscura o sobreexpuesta.

Consejo número 4. No olvide intercambiar contactos. La característica principal de los random chats con webcam es la aleatoriedad. El sistema cada vez lo conecta con una nueva persona. En consecuencia, si se corta la conexión o uno de ustedes cambia accidentalmente al interlocutor, es casi imposible volver a encontrarse. Por lo tanto, si una persona es realmente interesante y atractiva para Usted su tarea es conseguir otros contactos de él. No importa cuales: un número de teléfono, un enlace a un mensajero o simplemente un nombre de usuario de Instagram. Lo principal es que pueda mantenerse en contacto en el futuro.

Consejo número 5. Intente interesar e intrigar al interlocutor/ interlocutora de todas las formas posibles.

No olvide que miles de personas en todo el mundo utilizan los chats de video aleatorios. Solo Omegle tiene casi siempre entre 20 y 25 mil usuarios en línea. Por tanto, su tarea es diferenciarse de los demás y atraer la atención de sus interlocutores.

Esto se puede hacer de muchas formas diferentes: tocar un instrumento musical, mostrar un truco, inventar un saludo no estándar y etc. Lo principal es captar la atención del interlocutor en los primeros segundos. Y luego la comunicación irá mucho más fácil.