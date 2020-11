CEUPE es reconocida por Google como la mejor escuela online de posgrado en español

Probablemente en alguna ocasión hayas oído hablar del Centro Europeo de Postgrado, pues recientemente el Grupo Educativo CEUPE, líder en formación en línea en todo el mundo que cuenta con más de 25.000 estudiantes graduados en los cinco continentes y la confianza de más de 4.500 alumnos de casi 100 países cada año, ha recibido un galardón de gran trascendencia, ya que ha sido seleccionada por Google como la mejor escuela de negocios en español, entre las más de 800 escuelas de negocios con impartición de postgrados (Maestrías y MBA) que hay en España y América Latina. Dicho reconocimiento ha sido otorgado por sus propios alumnos, a través de los varios cientos de reseñas en Google, lo que deja muy claro el nivel de satisfacción de sus usuarios con esta escuela de negocios y eleva al máximo la popularidad internacional de dicha institución.

Reconocimiento internacional

El hecho de que un motor de búsqueda de tal nivel de trascendencia en todo el mundo estime que CEUPE es la escuela de negocios más recomendable en el continente europeo, ha dado pie a que el equipo de personas que lo forma se encuentre altamente satisfecho.

Francisco Lamamie de Clairac, CEO y Presidente del Grupo Educativo CEUPE, ha mostrado su gratitud y entusiasmo con las recientes declaraciones: “Google valora el contenido, la autoridad de nuestras maestrías y programas formativos, así como las críticas recibidas por los alumnos, que para nosotros son la razón de ser del Grupo y a la que todos nuestros departamentos damos máxima importancia en todo el mundo, no olvidemos que esto es un reconocimiento de ellos al esfuerzo e ilusión que todo nuestro equipo pone diariamente para ofrecerles valor”.

Por otra parte, dicho directivo también afirma que “tenemos claro que nuestro cliente final no es Google y nuestro objetivo es satisfacer las necesidades de los alumnos, especialmente en esta pandemia internacional que vivimos, para ellos ofrecemos una oferta formativa de calidad excelente e inclusiva, que no deja a nadie fuera y destinamos recursos humanos y financieros a Becas y Ayudas para alumnos que tengan dificultades económicas, pues la formación que impartimos no puede estar al alcance solo de unos pocos. Una cosa lleva a la otra y estamos muy contentos con este reconocimiento de una firma tan prestigiosa como Google”.

A día de hoy las reseñas en Google alcanzan una puntuación de 4,7 sobre un máximo posible de 5. Este aspecto es tenido muy en cuenta por sus potenciales alumnos: es decir, los estudiantes que están en busca de una buena escuela de negocios a través de la que profundizar en las materias deseadas, mejorando así el CV y obteniendo más facilidades para encontrar un trabajo bien remunerado.

En lo que se refiere a la media del sector, la puntuación total es de 4,1, nuevamente sobre un límite de 5. Las altas valoraciones se suman a los galardones que frecuentemente recibe CEUPE para otorgarle un reconocimiento internacional sin precedentes, como el FSO por ofrecer la mejor Formación Superior Online dentro de la categoría de habla hispana o su reconocido Campus Virtual y claustro de profesores.

Al querer matricularse en una escuela de negocios, los usuarios suelen primar la relevancia del centro por encima de otras características. Así pues, el Centro Europeo de Postgrado se está convirtiendo en la principal elección de las personas que buscan un posgrado bajo la modalidad online.

Novedades por el Black Friday

Ante la recepción del galardón más reciente, CEUPE ha optado por celebrarlo con sus futuros alumnos ofreciendo una serie de novedades. De esta manera, se da entrada anticipadamente a un Black Friday que presumiblemente conllevará la matriculación de una gran cantidad de nuevos alumnos.

Primeramente, los mismos se beneficiarán de diversas becas y ayudas a la formación con descuentos de hasta un 65% sobre sus precios oficiales, facilitando el acceso a cualquiera de sus formaciones. La titulación oficial, así como las homologaciones y las acreditaciones internacionales, se suman a un profesorado de alta dirección empresarial, y todo ello contrasta con el asequible precio, aunque a nivel económico también hay otra novedad importante.

Si la matrícula se formaliza en estas fechas, el primer pago no se lleva a cabo hasta dar entrada al año 2021. Ello es de agradecer y mucho en los tiempos que corren, aunque no es lo único que llama la atención de los usuarios.

A todo ello hay que añadir la última novedad asociada al Black Friday que ya ha dado comienzo en CEUPE. Se trata de un paquete de idiomas que, de forma paralela al máster o curso, podrá ser disfrutado a coste cero y a través de él , sus alumnos podrán aprender o perfeccionar el inglés, francés, alemán, italiano, ruso o portugués. Este aspecto es tenido muy en cuenta en la época actual, puesto que existe una gran competencia en todos los sectores. Así pues, progresar en ciertos idiomas abre las puertas laborales en numerosos ámbitos.

Sin duda, el Grupo Educativo CEUPE hace una decidida apuesta por ofrecer ventajas para sus alumnos, lo que le llevará a seguir cosechando muy buenas reseñas en Google.

Por ejemplo, la metodología es cien por cien práctica, abordando varios casos reales de las empresas. Gracias a ello, en un futuro los estudiantes se ven capaces de aplicar tanto los conocimientos como las prácticas, obteniendo un buen resultado en sus respectivos puestos de trabajo.



Finalmente, se evidenciará próximamente un incremento de la actividad debido al aumento del número de alumnos, con la riqueza a todos los niveles que lleva consigo, pues en CEUPE se unen usuarios de varios países del mundo, quienes a buen seguro elegirán esta escuela al consultar las últimas novedades del Black Friday. Todos ellos tienen, al alcance de un par de clics, las herramientas didácticas más avanzadas de la actualidad y un aprendizaje sin duda de éxito.