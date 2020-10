Toda tienda física requiere una efectiva promoción en redes sociales para aumentar ventas

Es innegable que hoy en día las redes sociales constituyen uno de los grandes pilares del marketing. Promocionar una empresa, producto o marca por internet es esencial para llegar a un público mucho más amplio y conectar con clientes potenciales.

Se han dado casos, sobre todo tiempo atrás, en los que los dueños de tiendas o negocios físicos no tenían en cuenta al marketing digital dentro de su estrategia publicitaria. Asumían que al no ser tiendas virtuales, no iban a necesitar de los servicios de marketing online. El tiempo y la evolución de las plataformas digitales les arrancó esa creencia.

Lo cierto es que promocionar una tienda local en las redes sociales es muy importante, pues son espacios donde pueden relacionarse con los posibles consumidores de una manera más cercana y profunda. Además, también ayudan a proporcionar un mejor servicio de soporte al cliente.

Todo esto contribuye al objetivo principal de toda estrategia de marketing: incrementar las ventas y mejorar la imagen de la marca. Las técnicas publicitarias aplicadas en las redes sociales son de suma importancia para la prosperidad de toda empresa, pues en los tiempos que corren es indispensable contar con una buena presencia digital.

El community manager se encarga de este trabajo

Aquellos negocios o tiendas físicas que quieren dejar atrás la obsolescencia deben formar parte de las redes sociales como Instagram o Facebook, para así formar su presencia online y captar más clientes. Sin embargo, esto no es tarea sencilla. Es necesario contar con una persona que tenga un profundo conocimiento de marketing y e-commerce.

En este sentido, el community manager es un profesional esencial. Se trata del experto encargado de gestionar las cuentas de redes sociales de una empresa, ejecutando el plan de marketing destinado a posicionar al negocio de manera correcta.

Cabe destacar que un community manager no es nadie sin un plan publicitario que lo respalde. Agencias de marketing como ChaoMarketing se encargan de elaborar una estrategia a corto, medio y largo plazo, en el que se tienen en cuenta muchas otras herramientas como el SEO, la optimización del sitio web de la tienda, y por supuesto, el marketing en redes sociales. El community manager aportará ideas y planificará las acciones a desarrollar.

Una vez la agencia de marketing online haya presentado un plan que satisfaga las necesidades del cliente, el community manager se encargará de ejecutarlo con la gestión de las cuentas en redes sociales de la tienda.

Beneficios de las redes sociales para las tiendas físicas

El marketing digital en redes sociales ayuda en gran medida a los negocios locales que trabajan exclusivamente en tiendas físicas. Aunque las empresas no se involucren en el e-commerce, este tipo de estrategia publicitaria sigue siendo muy ventajosa.

La principal ventaja es que permite que los productos sean conocidos por un número mayor de personas. Las redes sociales tienen una cantidad inmensa de usuarios, por lo que hacer llegar la publicidad a este sector tan amplio de la población, ayudará a aumentar el número de ventas.

Las redes sociales permiten conectar de manera más cercana con los clientes. Los servicios de mensajería que éstas incluyen permiten a las tiendas físicas resolver dudas sobre la disponibilidad de los productos, sobre precios y solventar cualquier tipo de problema que se le pueda presentar al consumidor.

Además, son una herramienta esencial para la fidelización de los clientes. La publicación de publicaciones periódicas permiten formar una relación positiva con el consumidor, quien se puede enterar de las novedades de la tienda, los nuevos productos y los mensajes positivos. Todo esto incrementará las probabilidades de que la persona compre en la tienda y se convierta en un promotor implícito de la empresa.

Compartir contenidos de interés que puedan llamar la atención del cliente también aportará al proceso de fidelización. Por ejemplo, si una tienda de víveres comparte recetas para que los clientes utilicen los alimentos que tiene en venta, mantendrá a los usuarios activos, interactuando e interiorizando las virtudes del negocio. Por este tipo de razones, será bastante probable que el usuario siga adquiriendo los productos del negocio en cuestión.