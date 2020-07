Aprende a tocar tu música favorita con Chordify

¿Eres un aficionado de la música? En la actualidad, puedes disfrutar de una increíble herramienta que te permitirá obtener la educación musical necesaria de forma totalmente online. Nos referimos a Chordify, una plataforma que da la oportunidad de aprender a tocar tus canciones favoritas.

Chordify es un ingenioso sistema en el que puedes transformar en acordes cualquier tipo de música que se encuentre disponible en plataformas como Youtube, SoundCloud, o Deezer. Incluso, puedes aprovechar las canciones de tu colección privada para utilizarlas en Chordify y facilitar tu proceso de aprendizaje.

El servicio que ofrece esta plataforma reconoce de manera automática cada uno de los acordes de una señal de audio. Seguidamente, los acordes identificados son puestos de forma sincronizada junto a la música en un reproductor de gran sencillez y sumamente comprensible.

Sin duda, es una innovadora aplicación que ofrece la última tecnología para aprender a tocar música a cualquier nivel. No importa tu experiencia, Chordify te ayudará a emprender tu camino musical.

¿Cómo funciona Chordify?

Una vez hayas entrado en la plataforma, a través del sitio web o de la aplicación móvil, todo es muy sencillo.

En primer lugar es necesario que te registres y selecciones si deseas la versión gratuita o la suscripción mensual. Finalizado el primer proceso, solo debes buscar y seleccionar la música que quieras transformar en acordes y aprender a tocar. Seguidamente, debes seleccionar el instrumento que utilizarás para tocar la canción.

La aplicación te ofrecerá un panorama general de todos los acordes de tu canción. Y después, no queda más que empezar a tocar al compás tu canción preferida.

¿Cómo puedo obtener Chordify?

Chordify es una plataforma web y una aplicación para teléfonos móviles que puedes utilizar y descargar, respectivamente, de forma totalmente gratuita.

Gracias a su sofisticado sistema de anuncios, puedes disfrutar de diversas funcionalidades de Chordify sin tener que pagar un euro. Y lo mejor de todo, es que toda su publicidad se complementa de manera ideal con el contenido de la plataforma, de esta manera, no tendrás que ver los tradicionales anuncios invasivos. Además de ello, cabe destacar que el equipo de trabajo que forma este proyecto ha puesto a disposición la app de Chordify para móviles iOS y Android.

Con ello, puedes transformar cientos de canciones desde casi cualquier tipo de dispositivo con acceso a Internet: móviles, tablets, ordenadores portátiles, etcétera. Ésta es la forma con la que podrás acceder a opciones de gran popularidad, como John Legend All of me acordes.

Cabe destacar que para una mayor versatilidad, puedes ir a tu tienda de aplicaciones en el móvil para descargar Chordify gratis, o por un bajo coste de suscripción mensual puedes acceder a todas las funciones de la versión Premium.

A continuación te detallamos las principales características de ambas alternativas de gran utilidad en tu proceso de aprendizaje y crecimiento.

Chordify gratis

Disfruta de acordes para todas las canciones que deseas aprender.

Crea tu propia biblioteca de contenido musical con tus canciones seleccionadas.

La guitarra, el piano y el ukelele son algunos de los instrumentos que puedes utilizar con la función de vista animada.

Puedes integrar la aplicación con YouTube.

La aplicación cuenta con una oferta de 16.000.000 canciones que puedes aprovechar cuando quieras.

Chordify por suscripción (premium)

En el caso que quieras interpretar una canción en una nota distinta, tienes la opción de transportar tus acordes.

La versión de pago te permite ralentizar los audios: es una excelente manera para mantener el ritmo.

Cuando tengas complicaciones, puedes utilizar el modo bucle para que te sea más sencillo.

La plataforma te ofrece la posibilidad de obtener los acordes en formato MIDI, para que tengas a mano todas tus canciones.

Extrae de la aplicación todos tus acordes en formato PDF y continúa aprendiendo.

Uno de los aspectos más divertidos y geniales de esta plataforma musical es que puedes escoger libremente lo que quieres aprender a interpretar. No existe ningún tipo de límite en cuanto a cantidad de canciones, géneros o artistas.

Como puedes ver, Chordify es una aplicación que tiene para ofrecer una gran cantidad de ventajas que te permitirán aprender a tocar toda la música que desees, de forma versátil, fácil y cómoda.