Los tres juegos de azar más populares en su versión online

Cada vez es más sencillo jugar desde la comodidad de nuestro hogar, por lo que en muchas ocasiones hace que sea un entretenimiento más atractivo de lo habitual. Las opciones de juego que ofrecen los casinos online son numerosas, ya que podemos encontrar desde apuestas deportivas, hasta todo tipo de juegos de azar.

Generalmente, los juegos de azar suelen ser el mayor atractivo, tanto en los casinos tradicionales, como en su versión virtual. Se trata de juegos en los que el resultado siempre queda en manos del azar, la suerte y nuestra intuición, por lo que la incertidumbre que se genera entorno a la recompensa aumenta la emoción y la diversión. Siempre han existido numerosos tipos de juegos de azar, pero actualmente los que más seguidores tienen en su versión online son tres: la ruleta, las máquinas tragaperras y el blackjack. Estos tres juegos siempre han tenido un atractivo principal dentro de los casinos, probablemente por su sencillez y por la sensación de tensión y emoción que generan mientras se espera al resultado.

La ruleta

Uno de los principales atractivos de la ruleta es que es un juego que resulta bastante sencillo e intuitivo para sus jugadores, ya sean primerizos o experimentados. Generalmente, la versión online de este juego de azar suele contener un simulador que imita la apariencia de la ruleta tradicional, con sus respectivos números y fichas rojas y negrar, que girará para ofrecer un resultado aleatorio. El jugador, antes de que la ruleta comience a girar, tendrá que apostar por el resultado que se ajuste más a su estrategia o intuición. Si el jugador acierta, la ganancia se sumará a su depósito, mientras que si falla, la cantidad apostada se retirará de su depósito.

Puede que muchos amantes del casino tradicional consideren que su versión online pierde la magia de los elementos originales como el tapete verde, las fichas físicas o la presencia del propio croupier. No obstante, la ruleta online cada vez es más realista y en muchas ocasiones ofrece la posibilidad de jugar en vivo, de modo que se conecta a través de cámaras a un casino real, pudiendo observar como la ruleta gira a tiempo real, e incluso interactuar con el croupier y los demás jugadores.

Las tragaperras

Las máquinas tragaperras, también conocidas como slots, son otro de los grandes atractivos de todos los casinos del mundo, ya que al igual que la ruleta, destacan especialmente por su sencillez a la hora de jugar. Actualmente es el juego de azar que más dinero genera en su versión online, pero también el que más premios reparte. Además, su versión gratuita es una de las más buscadas entre este tipo de juegos.

Las tragaperras son muy variadas, podemos encontrar desde las más básicas y tradicionales, que consisten en introducir una simple cantidad y ganar un premio proporcional a lo introducido, hasta las más populares actualmente, que son las multiplicadoras. En estas últimas, el premio y las probabilidades de ganar aumentan según la cantidad de monedas que vayamos introduciendo, por lo que es habitual planear una estrategia. No obstante, en la versión online de las tragaperras es cada vez más habitual encontrar las de jackpot o bote progresivo, que interconectan a todos los jugadores, haciendo que el bote aumente cuantos más jugadores se unan e introduzcan monedas. Las máquinas de bote progresivo tienen su principal atractivo en que el jugador puede optar a un elevado introduciendo una cantidad bastante reducida.

El blackjack

El blackjack, o "21", también se cuela en este podio de los juegos más populares de los casinos. Se trata de un juego en el que se puede jugar individualmente, o con otros jugadores, pero siempre será contra la banca. A diferencia de los dos juegos anteriores, el blackjack cuenta con una mecánica y una serie de reglas que hay que conocer antes de jugar, aun así, no resulta excesivamente complicado, po lo que atrae un importante número de jugadores.



El objetivo básico del juego consiste en lograr 21 puntos, o un número más cercano a éste que el croupier, pero sin pasarse. Las cartas del 2 al 10 tendrán el mismo valor que su número, mientras que las figuras (J, Q, K) valdrán 10 puntos, y el AS 1 u 11, dependiendo de lo que resulte más conveniente para el jugador. La jugada perfecta se consigue con el llamado "BlackJack", que se logra cuando el jugador obtiene 21 puntos con sus dos primeras cartas, es decir, un AS y una figura de 10 puntos. El resto de jugadas no se consideran blackjack, pero también pueden otorgar la victoria.