“Me han robado el móvil”: cómo evitarlo y qué hacer si ha ocurrido

En el metro, un despiste en una cafetería o un simple olvido en la sala de espera del médico. Son muchos los teléfonos móviles que se pierden o son robados cada día en el mundo y, aunque es algo habitual, para la persona que se encuentra en esa situación puede resultar un problema bastante grave: datos personales, vídeos, fotografías, cuentas bancarias y otros datos pueden quedar a merced de un ladrón con ganas de aprovecharse de esa información.

Ante esto, es importante tener en cuenta ciertos consejos que pasan por extremar los cuidados para evitar la pérdida o el robo y terminan por las fórmulas existentes para bloquear un móvil robado en la distancia, de manera que quede inservible y, al menos, frustremos los planes del caco.

Consejos para evitar el robo del teléfono

El teléfono móvil se ha convertido en el compañero inseparable de la mayoría de personas. Son varias las horas al día que un usuario pasa consultando su dispositivo, jugando a alguna App o incluso trabajando con él.

¿Se puede evitar la pérdida o el robo? Desde luego que existen algunos consejos para tener más precaución y reducir los riesgos.

No hay que llevarlo en la mano

Es cierto que al pasar tanto tiempo utilizándolo muchas personas llevan el teléfono directamente en la mano todo el día. Sin embargo, es una situación vulnerable pues, ante un empujón o un tirón, será fácil que un ladrón pueda hacerse con él.

Bolsillo de atrás: prohibido

Es algo que siempre se ha dicho sobre las carteras o los monederos, que ahora se extiende a la telefonía móvil: no hay que llevarlo en el bolsillo trasero del pantalón. Menos aún si se va a entrar a lugares con mucha gente, como el metro, una discoteca o el autobús.

Discreción

No utilizar fundas llamativas, usar el teléfono sin sonidos estridentes y no hacer alardes de la marca o modelo ayudarán a pasar desapercibidos y que el ladrón no fije como objetivo ese teléfono móvil. Esto también es aplicable a todos los artículos que podamos llevar, pero hoy en día el teléfono es lo más importante para la mayoría de usuarios.

¿Y si ya se ha sido víctima del robo?

Si el usuario ya ha pasado por la mala experiencia de ser víctima del robo del teléfono o lo ha perdido, al menos existen algunas cosas que se pueden hacer para reducir el disgusto sabiendo que el ladrón no podrá hacer uso del dispositivo, pues quedará bloqueado.

Existen fórmulas para bloquear el teléfono de manera remota, a través de internet. Además, los sistemas operativos como Android ofrecen la posibilidad de rastrear el teléfono y llevar a cabo otras acciones como poner el modo avión, bloquear la SIM, apagar el teléfono, etc.

De esta manera, la persona robada puede quedarse tranquila respecto a que el caco no podrá usar sus datos personales, acceder a sus fotografías o vídeos o leer las notas, ya que sólo le quedará vender el teléfono por piezas en el mercado de segunda mano.