Qué ver en Barcelona cuando se está de visita

Barcelona es una de las mejores ciudades a visitar, en donde se encuentran un gran número de atractivos turísticos que ningún turista quiere perderse. Por ello, es recomendable planificar muy bien el viaje para evitar perder horas, las cuales pueden servir para ampliar la lista de lugares visitados.

Uno de los mayores inconvenientes para los viajeros cuando está de vacaciones en Barcelona o de visita por trabajo, son los horarios de check in y check out de los lugares de hospedaje, que en muchas ocasiones no suelen coincidir con los vuelos, por lo que el pasajero se ve imposibilitado de realizar visitas a sitios de interés, al tener una gran maleta que obstruye los desplazamientos.

Al llegar al aeropuerto, el viajero puede comenzar inmediatamente su recorrido por Barcelona, solo necesita ir a uno de los 80 locales asociados a LuggageHero, en donde se puede almacenar el equipaje por el tiempo que se desee y olvidarse de este mientras se hace la hora de ingresar al hotel.

Los viajeros de todos los presupuestos y tipos pueden disfrutar a toda hora de Barcelona por su gran cultura, arquitectura, clima, fiestas, playas y compras. Por esta razón, es vista como uno de los mejores lugares para ir en Europa.

Mejores opciones para visitar en Barcelona

La Sagrada Familia es el lugar más reconocido de Barcelona, ningún turista en la ciudad se puede perder de entrar a uno de los monumentos más importantes de España y del mundo. La construcción modernista creada por Gaudí se inició en 1882 y se ha ido realizado a través de los años.

El precio de la entrada se encuentra entre los 15 y 20 euros, y el visitante puede acudir entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde, por lo que, es recomendable contratar una empresa de consignas Barcelona para poder recorrer apenas se aterrice, sin tener que cargar con maletas.

El Parque Güell con más de 17 hectáreas es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En él hay columnas con formas de árboles, figuras geométricas y de animales, además de mucho color. Este parque fue inaugurado en 1922 y es considerado el más importante de la ciudad.

La casa Batlló es muy visitada por los que van a Barcelona cada año. Es un edificio muy original y es otra de las obras maestras de Gaudí que los turistas no se pueden perder. El horario de entrada es de 9 de la mañana a 9 de la noche y dispone de video guías en 11 idiomas.

El Museo de Picasso reúne más de 3 mil obras del reconocido artista. El edificio consta de 5 palacetes que almacenan una colección muy completa del pintor como el “Retrato de la tía Pepa”, “Hombre con boina”, “Las Meninas” y “El diván”.

La Pedrera o la Casa Milá es uno de los edificios más reconocidos de Gaudí. Los visitantes pueden subir a la azotea para disfrutar de una de las mejores vistas de la ciudad, además se puede entrar a una recreación de vivienda de una familia de principios del siglo pasado.

Los mejores lugares para caminar por Barcelona

El almacenamiento de equipajes es primordial para que los vacacionistas estén tranquilos mientras caminan por las calles y ramblas. LuggageHero es una compañía que se encuentra asociada con diversos locales, cafeterías y hoteles, en los cuales las personas acceden a la plataforma online y pagan por el servicio, para moverse por la ciudad tranquilos sin tener que cargar el equipaje.

Luego de dejar las maletas en uno de estos lugares asociados, los turistas pueden pasear por las ramblas de Barcelona, las cuales tienen una gran cantidad de locales de comida, ropa, joyerías, entre otros. Durante el recorrido de más de un kilómetro, las personas pueden detenerse además a apreciar a los artistas callejeros de la zona.

El barrio gótico es otro lugar infaltable para los que quieren conocer lo mejor de Barcelona. Este se encuentra en el corazón de la ciudad, en un área con mucho encanto por su antigüedad y las angostas calles.

La Barceloneta, por su parte, es muy popular. Este barrio marinero conserva casas con decoración de hace 200 años. Además, cuenta con algunas playas escogidas por muchos para pasar el día.