La moda boho: descubre la tendencia que arrasa este otoño

Hablar de tendencias de moda y de estilos es hablar de formas de vida. La apuesta de pequeñas y grandes marcas de moda por renovar sus estilos continuamente hace que los propios consumidores terminen por crear estilos con personalidad propia que terminan por convertirse en tendencia. Uno de estos estilos de moda es la moda boho, una tendencia que está pisando fuerte este otoño y en los últimos meses.

¿Qué es la moda boho y cuáles son sus claves?

La moda boho puede ser considerada como una mezcla de estilos con dos referencias fundamentales, el estilo bohemio y el estilo hippie. Es un estilo que está causando sensación entre las chicas y en Hollywood es habitual verlo entre sus principales actrices. Es también un estilo que se acerca a la naturaleza y que muestra ciertos elementos renaturalizadores en el vestir.

Las claves del estilo boho son fundamentalmente tres. En primer lugar, las prendas amplias y holgadas, nada de prendas pegadas al cuerpo. Los jerseys para mujer o los vestidos tienen que tener una amplitud que se interpreta como una apuesta por la comodidad y la libertad. En segundo lugar destaca una apuesta por los colores suaves que recuerdan a la naturaleza, como son los tonos verdes, marrones, amarillos o celestes.

En tercer lugar también se identifica este estilo gracias a que se combina a la perfección con tejidos vaqueros. En tiendas como amisy es posible comprobar cómo la tendencia boho puede llegar a complementarse con otras líneas más convencionales sin perder su esencia. Unos shorts vaqueros con una blusa amplia de color clarito es un look típicamente boho.

¿Cómo vestir el estilo boho?

Para llevar un look 100% boho es necesario seguir una serie de pasos muy sencillos pero de gran importancia. Algunos de estos pasos para lucir un estilo boho totalmente original son los siguientes:

Uso de encajes

Estampados étnicos y encajes forman parte del look boho más tradicional. En este elemento en concreto muestra cierta similitud con el estilo hippie, pero tiene como objetivo lucir un estilo más artesanal, menos industrial y más natural. Existen encajes en todo tipo de prendas que resultan muy interesantes.

El chaleco, la prenda estrella

Para lucir un look boho es fundamental hacerse con una de las prendas más representativas de este estilo, el chaleco. Estos chalecos, que normalmente usan tejidos vaqueros o colores como el marrón con flecos, dan un toque nativo y bohemio que resulta muy interesante. Una prenda versátil que da mucho juego en el estilo boho.

Bolsos grandes y mochilas

En el estilo boho existe una regla no escrita respecto al uso de bolsos: no usar bolsos de mano o bolsos de pequeño tamaño. El uso de bolsos grandes y holgados, como las prendas, y de mochilas, resultan imprescindibles para lucir un look boho. Estos bolsos grandes añaden un toque desenfadado, ya que además suelen llevar tachuelas, flecos y elementos decorativos naturales muy atractivos.

Pelo suelo o trenzas

El look boho se caracteriza por ofrecer una gran libertad en cuanto a la forma de llevar el cabello. Por ello las melenas sueltas y los rizos desenfadados son lo más habitual, sin olvidar que las más puristas del estilo boho tienen al pelo trenzado como su look favorito.

Complementos: cuanto más grandes mejor

Las gafas son un complemento esencial dentro de un buen look boho. Si hay que usar gafas que sean de gran tamaño y con forma redonda, algo que también incluye a las gafas de sol, que además seguirán la misma línea de colores que las prendas de vestir, con colores naturales. Otros complementos de gran tamaño deben ser los pañuelos, los collares y un elemento muy característico del estilo boho: los sombreros. En cuanto a las joyas, hay que evitar el uso de joyas de oro, ya que no encajan dentro del espíritu del estilo boho.

Como se puede apreciar, el estilo boho tiene unas características propias que lo convierten en algo innovador. Aunque se inspira en estilos anteriores, lo cierto es que cuenta con cualidades que lo han encumbrado como el estilo más inspirador en la moda en la actualidad. Este otoño-invierno el estilo boho estará muy presente en nuestras calles, pero también en las redes sociales gracias a multitud de influencers que se han dejado seducir por la moda boho.