Curiosidades y propiedades de los lubricantes íntimos que no conocías

Lo primero que debes saber es que existen más de cinco tipos de lubricantes íntimos, y que una elección correcta puede hacer que las relaciones sexuales sean mucho más gratificantes. Por lo tanto, párate a pensar para qué lo vas a usar, sexo oral, para jugar en el agua o para sexo anal, pues los componentes del lubricante harán que sea el más adecuado para la práctica que deseas.

Además es muy fácil, solo debes tener en cuenta que lleva tu lubricante (agua, aceite y silicona) que son los elementos principales de los que están compuestos. Esto nos sirve para elegir de un modo básico el más correcto para nosotros.

Por ejemplo si lo quieres utilizar para sexo oral, es mejor que contenga agua pero no aceite o silicona; para sexo anal es más adecuado que sea de base oleosa (rico en aceite) y silicona pero no en agua, esta combinación también es la mejor para masajes o para jugar bajo el agua debido a que ofrecen un mejor deslizamiento.

Otro aspecto importante a tener cuenta es la compatibilidad del lubricante elegido con los preservativos de látex, aunque este material está muy presente no solo en preservativos sino también en muchos juguetes. En este sentido, para usar con látex, necesitas un lubricante de base acuosa y silicona, pero no aceite, pues no facilita el juego.

Principales tipos de lubricantes

Más allá de los lubricantes con sabores, la gama de lubricantes es más amplia de lo que mucha gente cree. Comenzamos con los lubricantes a base de agua, se podría decir que son los más versátiles, puesto que son válidos para el sexo oral, anal y vaginal, por lo tanto para la mayoría de los juegos sexuales.

Los lubricantes a base de silicona son los más adecuados para el sexo anal, debido principalmente a que por su composición duran mucho más, ya que no se evaporan ni son absorbidos rápidamente por la piel, son por tanto ideales para aquellos juegos que requieren más lubricación.

Con respecto a los lubricantes a base de aceite, también destacamos su versatilidad y compatibilidad absoluta con los de silicona. Por tanto, son los ideales para usar con juguetes ya que no suelen dañar ningún material, también para jugar en el agua y como no, para masajes, una de las prácticas más eróticas y recomendadas.

Efecto frío y calor

Han sido los últimos en llegar, y lo han hecho para quedarse, por el aumento de placer y sensaciones que pueden proporcionar. Su composición principal es el agua, con alguna sorpresa claro, pues contienen mentol o capsaicina, con su acción se estimulan los nervios térmicos de la zona y el flujo de sangre con el objetivo de potenciar las sensaciones y emociones de cualquier juego.

Aspectos esenciales a la hora de elegir lubricante

Los genitales son una zona muy sensible y propensa a contraer infecciones de transmisión sexual, entre otras cosas. Así que hay que prestarles especial atención y no lanzarse a probar cualquier lubricante, así como tampoco juguetes que no sean de calidad. Por lo que se recomienda que antes de aplicarlo en la zona genital, hacerlo en la piel y ver cómo reacciona. Eso sí, si ves que la zona en la que lo has probado se irrita o deshidrata, por mucho que lo quieras usar no lo hagas. Este pequeño detalle te puede arruinar tu momento erótico.

Lo que todos tienen en común es que simulan la lubricación natural y son una respuesta muy válida ante la sequedad vaginal. Solo por ello, se merecen el reconocimiento y aprecio de todos.

Recuerda hay muchísimas opciones, así que no te conformes, busca, lee y aprende para encontrar la mejor opción para ti y lo que deseas, tu cuerpo te lo agradecerá.