Como proteger a tus hijos de los fraudes y la violencia en Internet

Los fraudes en internet si existen y son un riesgo que debes prevenir. Hoy en día desde muy temprana edad los niños hacen uso de la tecnología de forma cotidiana. Esto puede ser un alivio para los padres a la hora de entretenerlos. Pero a ciencia cierta ¿Tus hijos están protegidos de los peligros de internet?

Seguramente esta pregunta activa todas tus alertas. Debido a que en muchas ocasiones los niños y adolescentes navegan en la web con poca supervisión. Sin embargo, esto puede convertirse en un grave problema.

Recuerda, que en internet existe un sinfín de peligros que pueden poner en riesgo la integridad de los más pequeños de la casa. No obstante, no debes preocuparte. Lo mejor en estos casos es aplicar una serie de elementos que te permitirán estar segura de que tu hijo no está expuesto a grandes peligros.

A continuación, te dejamos algunos consejos.

Mantén una buena comunicación con tus hijos

Tener una buena comunicación con tus hijos es la clave para conocer en qué pasos andan. Para esto tomate el tiempo de hablar con ellos a diario. Utiliza estrategias que te ayuden a acercarte, por ejemplo; actividades padres e hijos.

Evita interrogarlos con muchas preguntas, y trata de establecer una conversación abierta donde ambos puedan participar. Otro consejo que puede serte de utilidad, es cuidar tu lenguaje y tu reacción ante lo que tu hijo te cuente. Recuerda, que la idea es transmitirle confianza y no miedo.

Háblale de los peligros de internet

Es importante que tus hijos sepan que en la web también existen peligros de los que se debe cuidar. Así como lo educas desde pequeño para que no hable con extraños, también debes hacerlo sobre los riesgos que existen en internet.

En internet existe una especie de depredadores que buscan aprovecharse de los jóvenes para obtener datos de su vida real. Sin embargo, todo esto puede prevenirse conversando con ellos sobre prácticas seguras dentro de las redes sociales, por ejemplo:

No conversar con extraños.

Bloquear la ubicación a las redes sociales.

No compartir la ubicación con nadie.

Informarle a un adulto algún tipo de acercamiento sospechoso.

Supervisar sus actividades en las redes y de ser posible prevenir que las utilicen.

Instala un control parental en sus dispositivos electrónicos

Instalar un control parental y app para espiar movil te permitirá controlar el contenido al que tus hijos acceder con sus dispositivos electrónicos. También, te facilitará definir el horario en que ellos navegarán en la web.

Esta herramienta te permite bloquear material inapropiado y conocer el historial de navegación de forma discreta.

Sigue de cerca sus pasos

En ocasiones un simple control parental no es suficiente para mantener a tus hijos seguros. Para estos casos es necesario descargar una aplicación para monitorear de cerca cada uno de sus pasos.

En este sentido, mSpy puede ayudarte. Esta útil herramienta te permite supervisar de forma remota y discreta todas las actividades que tus hijos realizan con su teléfono móvil. De esta manera, no solo podrás acceder a sus movimientos dentro de las redes sociales, sino también a las llamadas, mensajes y galería.