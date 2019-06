La importancia de usar sellos personalizados

Los sellos de calidad personalizados son un recurso que la empresa tiene a su disposición para ahorrar mucho tiempo. Y es que se pueden aplicar tanto en paquetería, en documentos, facturas, como en una larga serie de trámites. Es cierto que muchos procesos se han informatizado, y que ahora es posible aplicar lo que se conoce como una firma digital.

Sin embargo, en otros procesos no tiene sentido este avance. Por ejemplo, una empresa podría firmar un paquete con un sello en el que se represente su identidad. No solo será el acuse que indique se ha recibido, si no que también contribuirá a extender la imagen de la marca.

Pero todavía hay más: si tu empresa todavía no utiliza estos sellos, en las siguientes líneas podrás conocer los beneficios de hacerlo:

Motivos para seguir usando sellos personalizados

Muchos modelos a elegir

La empresa no tendrá que conformarse con el primer sello con el que se encuentre ni mucho menos; existen fabricantes de sellos que nos personalizan según queramos.

Y no solo nos referimos a lo que va a poner el sello, si no también a la forma, al tamaño, el color, y a muchos otros criterios.

Por ejemplo, podemos llevar sellos de bolsillo sin que nos ocupe demasiado espacio, permitiéndonos hacer imagen de marca allá a dónde vayamos.

Personalización

En relación a lo que comentábamos en el apartado anterior, los sellos también se pueden personalizar en cuanto al contenido que queremos transmitir con los mismos.

Y es que con ellos podremos plasmar casi cualquier cosa: no importa si queremos aplicar un sello, un logo, una frase, eslogan, o cualquier otro tipo de recurso.

De lo único de lo que nos tendremos que preocupar es de utilizar ficheros de gran calidad para conseguir la máxima nitidez. Así no habrá ninguna dificultad para poder leer todo lo que queramos transmitir.

Facilidad de uso

El mecanismo de uno de estos sellos no tiene ningún tipo de misterio -> Lo único que habrá que hacer es aplicar una determinada presión sobre un tampón de tinta (habrá que asegurarse de que ha recogido la suficiente cantidad de líquido, para que no quede ninguna zona borrosa) y luego utilizarlo sobre la superficie en la que se quiere registrar el sello.

Incluso hasta una vez que hayamos desarrollado una cierta agilidad seremos capaces de procesar muchos documentos al mismo tiempo, lo que supone un importante ahorro de tiempo.

Nos permite ahorrar (tiempo y dinero)

Un sello personalizado no cuesta nada, y vale mucho la pena teniendo en cuenta lo mucho que nos va a ayudar a ahorrar en tiempo -> Teniendo en cuenta que el tiempo es dinero, también supone un interesante ahorro económico.

Podremos firmar un documento en cuestión de segundos, poner el sello en cualquier documento oficial, entre una larga serie de gestiones relacionadas.

Así que no lo dudes más: apuesta por la compra de sellos personalizados para la empresa y empieza a beneficiarte de todas estas prestaciones.