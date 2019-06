Cómo mejorar la productividad global de tu empresa o negocio

Una empresa que no sea productiva es una empresa abocada al fracaso más absoluto. La misión fundamental de una empresa, sea del tamaño que sea, y sea de la industria que sea, es dar beneficios, y los beneficios sólo y exclusivamente se consiguen, si es productiva en todos sus ámbitos.

Naturalmente, hay que conseguir que los trabajadores sean lo más productivos que sea posible, ya que ellos serán los que saquen el trabajo adelante. Para eso, en emprendepyme.net vas a poder encontrar una gran cantidad de consejos que te ayudarán a lograrlo en el caso de que no tengas una idea clara de cómo hacerlo. Piensa que si los trabajadores no realizan su trabajo de forma efectiva, todos los sistemas que implantes realmente pueden no tener los beneficios que esperas.

La empresa, si quiere tener éxito en su misión, debe ser capaz de fomentar eso, que el trabajador sea mucho más efectivo y diligente en su labor, ya que esto repercute directamente en los beneficios que la empresa puede conseguir.

¿Cuáles son las claves para mejorar la productividad de los empleados?

Hacer que el rendimiento de todos los empleados que hay en una empresa mejore, tiene que ser una prioridad absoluta para cualquier empresa que quiera tener éxito. Hay mucha información respecto a este tema, pero en el siguiente artículo puedes encontrar una información muy completa que te va a ayudar a conseguirlo de una forma mucho más sencilla.

Planifica todo lo que puedas

En el mundo de los negocios, la planificación es algo esencial. No se puede entender que una empresa, sea del tamaño que sea, que quiera tener una mejor productividad, no haga un planteamiento estratégico.

Es imprescindible ser capaz de priorizar en cuanto a los recursos que una empresa va a tener que utilizar, así como es buena idea, crear listas de tareas para que los trabajadores tengan en todo momento claro, lo que se espera de ellos.

Hay herramientas que permiten a los trabajadores, organizarse en cuanto a fechas de entrega, trabajos a realizar, reuniones,etc…, y la empresa debe ponerla al alcance de los empleados, como por ejemplo Google Calendar; lee más en Geekno sobre ella, pero te podemos decir que es una herramienta que integra la Suite Google y que te proporciona la posibilidad de añadir tareas, eventos, recordatorios y compartirlo con otras personas, lo que la convierte en una herramienta colaborativa fantástica para usar en la empresa.

Fomenta el descanso de los trabajadores en la empresa

Un trabajador descansado es una pieza fundamental en la empresa porque va a trabajar mucho mejor. Se va a sentir con más fuerzas y más despejado, por eso, la empresa debe favorecer espacios de tiempo, para que el trabajador sea capaz de desconectar durante la misma jornada laboral.

La empresa debe estar al día en cuanto a innovación

Una empresa innovadora es una empresa que está al día en cuanto a cualquier avance que pueda incorporar, para hacer los procesos diferentes, mucho más sencillos y cómodos; lo que, unido a la labor del trabajador, que es quién los ejecuta, logra que la productividad del mismo se dispare. Esto es lo que se llama la transformación digital.

Sé flexible en los horarios

Por lo general, en España las empresas suelen tener horario “de oficina” fijos e inamovibles, pero cada uno de nosotros somos diferentes y trabajamos mejor a distintas horas, por ejemplo, algunos trabajamos mejor a primera hora de la mañana, y otros a última hora de la tarde.

Lo ideal es permitir realizar su trabajo a las personas, en base al momento en el que sean más productivos.

Un trabajador bien formado es un trabajador productivo

Y eso es un hecho comprobado. Un trabajador productivo es un trabajador que está completamente actualizado en cuanto a tendencias y a herramientas de su sector. Imagina por un momento una operación realizada por un cirujano que aún opera con técnicas de hace 10 años, no es productivo, pues esto es exactamente igual.

¿Y tú, fomentas las productividad de tus empleados?