Viaja al mejor precio con viajes.com

Phileas Fogg, el protagonista de la novela La vuelta al mundo en ochenta días, ganaba una apuesta gracias a un viaje. Pero el señor Fogg era un caballero adinerado, capaz de jugarse la mitad de su fortuna. Qué distinta hubiera sido la obra de Julio Verne, si su protagonista hubiese vivido en esta época de ofertas de viajes y competencia de precios

La vuelta al mundo sin sacrificar tu cuenta bancaria

Internet ha cambiado el modo en el que viajamos, o al menos ha cambiado la manera en que organizamos nuestros viajes. Con la aparición de páginas de búsqueda y comparación de vuelos y estancias, el usuario puede ahorrar en su viaje de un modo que no podría a través de una agencia. Con un solo click en la web adecuada, podemos tener acceso a viajes baratos con los que recorrer el mundo o sencillamente el país.

Un turista en internet

Puede que no seas muy diestro en las nuevas tecnologías y que, ante tantas ofertas, webs y demás, te sientas como un turista perdido en un país en el que nadie habla tu idioma. Organizar un viaje a través de la pantalla de tu ordenador, sin un intermediario que te ayude o te aconseje puede parecer arriesgado, pero todo depende de la página en la que termines cayendo. Hay comparadores de precios que podría utilizar el propio Phileas Fogg, con su mentalidad decimonónica, sin riesgo a equivocarse. La web Viajes.com por ejemplo, ofrece un interfaz accesible hasta para el más torpe tecnológicamente hablando. Tecleando origen, destino y fechas para tu viaje, la web despliega todas las opciones posibles. Ya solo te queda elegir el precio y la compañía aérea que más te convenga. Y si lo que buscas es alojamiento, también dispone de un comparador de hoteles igual de sencillo.

Viajes para todos los bolsillos

Hace años viajar parecía un lujo reservado para unos pocos afortunados. Sin embargo, en la actualidad, existen precios asequibles para prácticamente cualquier destino. Podemos viajar a Nueva York o Miami por menos de 250 euros, o disfrutar de un fin de semana en Barcelona o Málaga por menos de 50. Olvídate de los largos y estresantes viajes en coche por España y muévete por el territorio nacional por menos de lo que te cuesta la gasolina. Exprime al máximo todas las posibilidades culturales y de ocio que ofrece la capital con las ofertas de vuelos a Madrid, y con el ahorro ve diseñando tu próximo viaje.

Ve preparando la maleta

Hay tantos viajeros como destinos de viaje y cada uno de ellos tienes sus exigencias y expectativas.

Si quieres viajar más barato que Ryanair usa viajes.com, viajes.com es un comparador de precios que es más barato que Ryanair o cualquier otra aerolínea.

Trucos para encontrar vuelos baratos

Reserva con al menos 2 meses de antelación

Busca reservar de martes a martes o miércoles a miércoles

Escoge el día 13 que siempre los vuelos son más baratos

Y obviamente usa comparadores como viajes.com



Así que si no puedes dar la vuelta al mundo, que sea porque no tienes ochenta días libres. El dinero ya no es excusa.