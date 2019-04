Tenerife destino querido y soñado para viajar

Todos ustedes la han oído nombrar y habrán hablado a su vez de ella sin ni siquiera haberla visitado. Se la imaginan como un paraíso de permanente sol, playas y temperaturas medias cálidas durante todo el año. Es Tenerife, la antigua Achinet para los guanches, sus primitivos habitantes. Y es que esta isla afortunada, que sin duda lo es como sus compañeras de archipiélago, ocupa un lugar privilegiado en los sueños vacacionales de cualquiera e incluso entre los destinos permanentes tras la jubilación.

Hoy en día Tenerife es un auténtico y gigantesco Resort para cualquier visitante y para sus afortunados vecinos. La variedad de sus paisajes, el parque natural del Teide que la convierte en la isla de mayor altitud, catalogación de patrimonio natural con sus reservas naturales integrales e innumerables paisajes y espacios de interés, la convierten en un destino que enamorará a cualquier visitante. Parecería que una isla de no excesivas dimensiones no tendría mucho que ver y admirar más allá de las playas y algo del interior, como el paisaje lunar fruto del origen volcánico. Pero Tenerife es mucho más que buen clima y unos paisajes increíbles para un territorio no demasiado extenso. La agenda cultural les permitirá asistir a todo tipo de eventos que durante todo el año se celebran y con una variedad capaz de satisfacer todos los gustos. Visitarla en Carnaval es una experiencia inolvidable y una delicia para los sentidos. Actividades para disfrutar tienen para elegir, y alojamientos como corresponde a una ciudad que tanto ofrece, de los más variados en cuanto a precios y categorías.

Sin embargo, entre tantas formas de alojarse en esta isla paradisíaca, existe una modalidad que pocos imaginan. Más allá de hoteles, playas, ocio, apartamentos, parece que Tenerife no tiene nada más con lo que sorprender al turista que la visita. Están los fantásticos alojamientos rurales que harán que su estancia en la isla sea aún más placentera. Disfrutar de la naturaleza en un lugar como esta isla afortunada es algo que no deben perderse.

Un alojamiento independiente, con libertad de horarios y movimientos, en unos enclaves únicos y fuera de los circuitos turísticos que le proporcionarán una tranquilidad garantizada dentro de una isla toda ella bullicio y turismo.

