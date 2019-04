La publicidad en imágenes triunfa en el siglo XXI

La mayoría de los anuncios que nos llegan llevan imagen y texto, pero la relación que se mantienen entre ambos no es igualitaria y a cada día que pasa predomina más el aspecto visual sobre la letra escrita, y es que está comprobado que este tipo de anuncios son más efectivos no en vano vivimos en lo que se ha dado en llamar la era de imagen.

Los publicitarios coinciden en que para ser eficaces en su trabajo se debe reducir al máximo la cantidad de texto e, incluso, suprimirlo. Las palabras, por tanto, tienen una función muy relativa y siempre subordinada a la imagen en la actualidad. A medida que transcurre el tiempo más asentado queda el dicho de que una imagen vale más que mil palabras en materia de marketing y publicidad.

Las campañas para cumplir con las exigencias de los consumidores, que son devoradores de información, pero que dedican poco tiempo a cada formato que se les presenta, deben crear publicidad breve, concisa y sobre todo muy creativa para que capte la atención ante tantas sacudidas publicitarias que les llegan. Visualled es una de las empresas que ha sabido dar forma a este nuevo concepto de publicidad a través de las pantallas led, pues tal como ellos mismos afirman, si no te ven, no existes, y ellos te dan las herramientas para hacerte notar y hacer llegar tú mensaje.

¿Por qué utilizar pantallas led para la publicidad?

Vivimos saturados por tantas ofertas, por lo que solo pueden captar nuestra atención e instalarse en nuestra mente y en nuestra memoria aquellas que son realmente novedosas e impactantes. El ciudadano de a pie, por la sobreexposición a los mensajes publicitarios, tiende a ignorar la mayoría de ellos, salvo aquellos que destacan por alguna razón. Por eso la publicidad hay que observarla dese el plano de los consumidores y ofrecerles algo que se distinga de lo demás, que consiga sobresalir.

Recientes estudios, además, afirman que los usuarios tienden a prestarle más atención a la publicidad dinámica, imágenes en movimientos o vídeos, por lo que las pantallas led son elementos fundamentales para colocar en los escaparates de nuestros negocios, por ejemplo.

Entre los elementos que utilizan la tecnología led para la publicidad destacamos los MUPI, que es el acrónimo de Mobiliario Urbano como Punto de Información, y se trata de un tótem publicitario como los que puedes encontrar en la dirección web; https://visualled.com/mupis-led/, estos mupis de leds para publicidad pueden ser usados con muy buenos resultados en la promoción de cualquier producto o servicio, tanto para potenciar la imagen de marca, como para mostrar anuncios promocionales, ofertas, etc. …

Una de las ventajas que ofrecen los mupis es que se mantienen cerca de los transeúntes, pues se colocan a su altura y pueden verlos a su paso, y esto llama poderosamente su atención y los hacen muy atractivos, por lo que las campañas publicitarias que utilizan estos soportes tienen un efecto mucho mayor.

En el artículo que puedes encontrar en este enlace: digital signage, puedes ampliar la información acerca de a señalización digital y la importancia que tiene dentro de las campañas de marketing para conseguir anuncios publicitarios más efectivos. Aquí se explica detalladamente el poder que tienen las pantallas leds y los tótems publicitarios, entre otros elementos, para apoyar la imagen de marca y como la potencian.

La publicidad ha cambiado radicalmente en los últimos tiempos, sobre todo desde la llegada de internet en nuestras vidas, cuando parece que todo se centra y gira en torno al marketing online, es decir, aquel que se produce dentro de internet.

Sin embargo, si queremos tener realmente éxito y ver crecer nuestros negocios, utilizaremos estrategias 360 grados, es decir, que no dejen ninguna herramienta fuera y que aproveche todas las perspectivas y estrategias existentes para ofrecer a los consumidores y potenciales clientes una imagen de marca homogénea, que transmita confianza.

En este caso, con los elementos que hemos expuesto en este artículo, estamos aunando tecnología con los espacios físicos, dándole una vuelta de tuerca al marketing tradicional para que no se quede obsoleto y se puedan seguir aprovechando los espacios físicos para enviar nuestros mensajes publicitarios.

Una buen empresario sabrá como aprovechar todas las oportunidades de promoción que nos ofrece el marketing online y offline formando equipo, y si no tiene los conocimientos necesarios para llevar a cabo sus campañas, para que sean coherentes y den una imagen de marca de confianza, o no disponen del tiempo necesario que se necesita para llevarlos a cabo con eficacia, no dudarán en contratar a una agencia profesional que les asesore acerca de todas las acciones que pueden llevar a cabo. Y es que la inversión en marketing debe estar dentro de las partidas presupuestarias de toda empresa si esta quiere tener alguna posibilidad de éxito en el mercado.