Camino de Santiago, una aventura llena de facilidades

Para todos los que aún no se han atrevido a completar este maravilloso viaje de peregrinación, una de las excusas más frecuentes era la dureza que suponía el camino para la persona que lo realizaba, que hacía casi inviable la realización del mismo para personas que se consideraban incapaces de organizar la travesía por si solas, teniendo en cuenta todas las posibles circunstancias por las que podían pasar. Convirtiendo así, este argumento en la punta de lanza de sus excusas.

Pues bien ahora gracias a empresas especialmente dedicadas a estas labores, esta justificación desaparece de la ecuación para siempre, ya que nos facilitarán desde la organización del viaje hasta los posibles servicios de los que queramos disponer en él y de los que os vamos a hablar a continuación.

Transporte, seguro y de calidad

Dependiendo de nuestro lugar de residencia y el lugar desde dónde queramos comenzar con nuestra primera etapa del camino, es muy importante que dejemos bien atado este apartado de la organización.

Será fundamental que si no queremos dejar nuestro coche en el punto de partida o queramos contar con él en el de llegada, habrá que contratar un servicio de transporte o un alquiler de coche hasta nuestro punto de partida, así como un garaje seguro para dejar nuestro propio vehículo en el punto de llegada.

También si nos desplazamos en avión, la posibilidad de concretar un transfer desde el aeropuerto puede ser una medida que nos ahorre dolores de cabeza y posiblemente una cantidad importante en la factura final de nuestro presupuesto total para el viaje. Además, para cualquiera de estas alternativa siempre podremos contar con el alquiler de furgonetas que realicen la misma función, pero que dada la circunstancia pueda servir a grupos más numerosos.

Equipamiento, escoge tu método de hacer el camino

Aunque lo más común dentro del proceder de los peregrinos es realizar el camino a pie, cada vez es más numerosa la cantidad de personas que se decide por la bici como medio de transporte para sus etapas. Lo que puede ser un quebradero de cabeza para muchos, este tipo de empresas lo convierten en una ventaja, ya que cuenta con servicios especialmente enfocados para esta forma de realizar nuestro peregrinaje.

Si es nuestra propia bicicleta con la que queremos desplazarnos, el traslado de ésta hasta el punto de partida no será un problema, ya que tendremos todas las facilidades del mundo a la hora de programarlo. Pero es que además de ello, tendremos la posibilidad de ponerla a punto en distintos puntos de nuestra ruta o alquilar alguna en caso de no tenerla o no querer utilizarla, contando con la posibilidad de hacernos con un modelo de las bicicletas eléctricas que tan de moda están en la actualidad y que harán que nuestra travesía sea mucho más llevadera, para que no lleguemos de una etapa a otra con el mismo cansancio que el resto de peregrinos.

Salud, un sacrificio que no es necesario

Seguro que en varias ocasiones habéis escuchado el testimonio de personas que tras realizar el Camino de Santiago, han vuelto con esa sensación maravillosa de haber conocido una zona tan mágica como es la que cubren las distintas rutas por las que se puede realizar. Pero acompañando a esa sensación también han traído secuelas físicas relacionadas con la dureza del viaje y las malas condiciones en las que lo realizaron en su momento.

Esto ya no será una cosa necesariamente ligada a la que probablemente sea la ruta de peregrinaje más famosa de España y una de las más importantes del mundo, ya que podremos contar con los servicios de verdaderos profesionales de la salud como masajistas y fisioterapeutas que nos ayuden en citas programadas, para que esos dolores que nos pudiéramos traer en nuestra vuelta desaparezcan incluso antes de emprender nuestro regreso a casa.

Ahora que ya no tenemos excusas sólo queda emprender nuestro primer viaje o repetirlo con algo más de comodidades, con la información brindada por empresas como Pilgrim Travel, que nos harán mucho más sencillas todas las tareas relacionadas con nuestro planning.