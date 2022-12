Cs urge a Vara que "se plante" ante Renfe y reclame nuevos trenes que prometió para 2023

El coordinador de Ciudadanos Extremadura, David Salazar, ha reclamado este miércoles al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que "se plante de una vez por todas" ante Renfe y reclame los nuevos trenes que prometió que tendría la región para 2023 y que ahora la compañía ferroviaria no garantiza para esa fecha.

Así lo ha expuesto el diputado de la formación naranja en una nota de prensa en la que ha lamentado que "una vez más" son los extremeños los que "salen perdiendo" y que "nuevamente Vara promete y anuncia" pero "no cumple".

"Es inaceptable. Ya no solo es que Extremadura cuente con trenes que sufren incidencias y retrasos, que son de segunda mano y cuyas vías no están electrificadas todavía, sino que además tenemos un presidente de la Junta de Extremadura que no tiene palabra", ha reprochado.

En este sentido, el portavoz de Cs Extremadura ha vuelto a pedir a Vara "valentía" y que se vaya a Madrid a decir al Gobierno de Pedro Sánchez "que ya está bien".

"No puede ser que la Junta de Extremadura baje la cabeza, hay que pedir responsabilidades", ha señalado Salazar, quien ha instado a "alzar la voz" y "luchar muy en serio por un tren extremeño digno".