UGT cree "demoledor" el dato de 12.000 empleos menos en Extremadura

UGT Extremadura hace un balance de los datos de la EPA del primer trimestre del año "muy negativo y preocupante" porque la pérdida de 12.000 empleos es "demoledor" y muestra "muchas sombras y genera muchas dudas" en un trimestre del que "se esperaba más" dado que este año contaba con el incentivo añadido de incluir el periodo festivo de Semana Santa.



En concreto, la subida de 5.800 parados, en niveles del 7,16% y la desaparición de 6.200 activos (-1,24%) son "malos resultados sin paliativos", en tanto que el comportamiento de estas magnitudes en Extremadura es "peor que la media nacional en todos los parámetros".



"No se registraba un trimestre tan negativo en términos de empleo ni de actividad desde 2021 con los efectos presentes aún de la pandemia", tal y como asegura el sindicato en una nota de prensa.



Por tanto, UGT considera esta EPA es un "serio toque de atención de que no se puede bajar la guardia", porque el mercado de trabajo en Extremadura "no tiene ni la fortaleza ni los suficientes incentivos para seguir generando empleo".



La retirada de 14.100 activos y la destrucción de 16.700 empleos en los últimos seis meses es un "reflejo preocupante de la debilidad y del deterioro de las expectativas de la población extremeña en una mejora de las posibilidades de empleabilidad", sostiene el sindicato.



Con todo, la tasa de paro empeora hasta el 17,61%, la segunda más alta de las CCAA, tras Andalucía, advierten desde UGT, que considera "alarmante" que la tasa de paro de los menores de 25 años repunte hasta el 44,91%, trece puntos porcentuales más que a finales del año pasado.



El dato más favorable es la rebaja de la temporalidad que se coloca en el 21,8%, un nivel de asalariados temporales "inédito" en el mercado de trabajo extremeño, dando cuenta de los "beneficios" que la reforma laboral produce en la región con una tasa significativa de temporalidad del 15% en el sector privado.



En este primer trimestre de 2024 desciende el número de ocupados en Agricultura (-2.400), Industria (-1.400) y Servicios (-9.100), de manera que "sólo se salva" la Construcción (+900). Por su parte la caída de la actividad (-5.000) y del empleo (-8.100) se centra en los hombres.



Cuatro de cada diez de los desempleados en Extremadura son de larga duración, llevan más de un año en desempleo y su bajada en los últimos meses (-1.800) "puede estar relacionada con una retirada de activos por la falta de expectativas", plantea el sindicato, que considera que para poder afrontar este "problema estructural" del mercado de trabajo extremeño es "fundamental" que se reformen las políticas activas de empleo y que se incrementen los recursos económicos y humanos del SEXPE, para que puedan llevar a cabo una orientación laboral "personalizada".



La comparativa anual es dispar y reafirma la pérdida de activos (-9.300) que tiene su incidencia directa en la bajada del paro (-10.900) y una leve subida de ocupados en 1.600 personas.



HAY QUE "REACCIONAR"

Antes estos datos, UGT Extremadura se reafirma en la necesidad de "reaccionar" ante el empeoramiento del mercado de trabajo extremeño "reforzando" las políticas activas de empleo. "Es necesario que en los próximos meses se refuercen los medios y las actuaciones para impulsar políticas de empleo personalizadas y eficientes si no queremos que el desempleo se cronifique", advierten.



De esta forma, insta a la Junta de Extremadura a "focalizar sus políticas" en la mejora de la empleabilidad de los colectivos que más lo precisan e incidir en el "estímulo de la actividad económica", concluye el sindicato.