Mesa Técnica de Expertos para las Infraestructuras en Extremadura echa a andar en FICON

La Mesa Técnica de Expertos que validará las necesidades de Extremadura en materia de infraestructuras "en base a datos y no a percepciones y capricho" ha celebrado su primera reunión este viernes en Don Benito (Badajoz), en el marco de la Feria Ibérica de la Construcción (Ficon).



En concreto, la creación de esta Mesa Técnica está enmarcada dentro del Pacto por las Infraestructuras, contemplado en el Consejo de Concertación Social y Económica de Extremadura, renovado recientemente como órgano de encuentro, concertación y participación institucional de los agentes sociales y económicos más representativos, así como de la Administración regional.



Para ello, según ha explicado este viernes el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, quien ha presidido la reunión, trabajarán la Junta, la Universidad de Extremadura (UEx), colegios profesionales, operadores y gestores de Infraestructuras, organizaciones y asociaciones civiles relacionadas directa o indirectamente con Infraestructuras.



Así pues, tras confiar en que el trabajo de esta mesa técnica sea un "éxito total" de cara a definir las infraestructuras que "necesita Extremadura para las próximas décadas", el consejero ha destacado que el Gobierno de María Guardiola "quiere dejar a un lado el protagonismo político que ha venido existiendo en Extremadura a lo largo de todos estos años porque se ha comprobado que esto no es útil".



"No tenía ningún sentido que el alcalde de turno fuera quien exigiera por dónde tenía que ir una carretera y dónde tenían que estar esas carreteras", ha sentenciado Martín, quien ha señalado que por ello la Junta pide a la Mesa Técnica que sean "ellos los que a partir de ahora validen qué infraestructuras son necesarias y por qué".



Para ello, ha dicho que trabajarán los profesionales "para que analicen los planes que hay existentes y ayuden y contribuyan a la creación de un nuevo mapa de infraestructuras teniendo como centro al ciudadano y posibilitando que las decisiones a partir de ahora se tomen en base a datos y no a percepciones y capricho", según informa la Junta en una nota de prensa.



En este sentido, ha subrayado que "las infraestructuras no entienden de ideología", sino que "son sobre todo tecnológicas". "Y esa es la principal razón por la que creemos conveniente poner a trabajar a esta mesa integrada por gente experta, por profesionales, ingenieros, arquitectos", ha añadido.



Cabe apuntar, igualmente, que en la reunión de este viernes han participado también el director general de Infraestructuras Viarias, David Herrero Rubio, y el director general de Movilidad y Transportes, Cristóbal Maza Olivera.