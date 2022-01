Vergeles ve indicadores que apuntan que el pico de la sexta ola "puede estar cerca"

Ep



El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha señalado que hay indicadores predictivos sobre la Covid-19 que apuntan que el pico de la sexta ola puede estar próximo.



Así lo ha explicado, tras el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde ha detallado que los datos de incidencia acumulada van reflejando una "ralentización en el crecimiento de las cifras", especialmente a los 7 días, lo cual "va indicando que el pico de la sexta ola puede estar cerca".



Una afirmación que ha ofrecido "con todas las precauciones", tras comprobar con las cifras en la mano que se está produciendo una "estabilización" de la incidencia a 7 días y una ralentización del crecimiento de contagios.



Asimismo, ha señalado que la relación de tasas se encuentra en el 0,51, es decir, muy cerca del 0,50 que se toma como referencia para indicar que la curva de contagios comienza a descender, algo que "alienta" a la hora de considerar que el pico está, ha insistido, cerca.



Vergeles ha subrayado que se están realizando "muchas pruebas" en Extremadura, con datos por encima de la media nacional, y que en las últimas semanas se sitúa por encima de las 10.000 diarias, con una positividad "muy alta", eso sí, con cifras que no se han dado nunca en toda la pandemia, por encima del 32%.



Una positividad "tan alta" que Vergeles achaca a dos razones. Que realmente así sea y que, por tanto, no se está diagnosticando todos los casos que realmente hay, o bien que acuden a los cribados muchos ciudadanos que previamente han dado positivo en los test de autodiagnóstico, con lo que se estaría haciendo una "selección". En cualquier caso, ha considerado que hay que interpretar la positividad con "cierta mesura".



Asimismo, se ha referido a la "apabullante" cifra de asintomáticos o personas con síntomas leves. En concreto, ha señalado que el día del diagnóstico el 99% son asintomáticos, el 94% siguen lo siguen siendo a los 7 días, y el 90% a los 14.



Vergeles ha comparado las cifras de la actual ola con la tercera, que se produjo en estas mismas fechas el año pasado, para evidenciar el efecto de la vacunación en la población, si bien ha reconocido que la variante, en este caso la Omicron, responsable del 94% de los positivos en la primera semana del año en la región, es también diferente.



CONFIANZA EN LA VACUNA



No obstante, el consejero de Sanidad ha remarcado el "efecto protector" de la vacuna, con diferencias "muy importantes" en las cifras de incidencia y de enfermedad grave entre esta sexta ola y las anteriores



Así, el porcentaje de personas con síntomas en la tercera ola era del 60 por ciento, y ahora es del 20,3 por ciento. Asimismo, mientras que el año pasado el 6% de los diagnosticados eran hospitalizados, ahora se reduce al 0,8 por ciento. En el caso de los ingresos en UCI, la tasa ha pasado del 0,55% al 0,07%. También ha cambiado sustancialmente la tasa de letalidad, al pasar del 1,77 por ciento de la tercera ola al 0,09% de la actual.



"La vacunación, creer en la ciencia, es el acto más poderoso de lucha contra la enfermedad grave que provoca el SARS-CoV-2", ha dicho Vergeles, quien ha animado a la población a seguir confiando en ella.



Por último, ha ofrecido las cifras de relativas a las residencias de mayores de la región durante esta sexta ola, en la que el Covid ha entrado en 23 de estos centros, con algún positivo, ya sea residente o trabajador.



En este periodo, se han dado 283 residentes positivos, la "inmensa mayoría" de ellos asintomáticos o con síntomas leves), así como 70 trabajadores. En total, se han producido ocho fallecidos en esta ola.