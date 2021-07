Extremadura estudia aplicar el nivel de alerta por áreas de salud

Ep

Así, lo ha señalado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, explicando que se estudia adoptar medidas tales como la aplicación del nivel de alerta por áreas de salud, en lugar de a toda la comunidad autónoma.



Vergeles ha aseverado que se van a vigilar "muy estrechamente" los ingresos hospitalarios con el objetivo de intentar "en la medida de lo posible", que si éstos suben, se puedan poder adoptar otras decisiones, como puede ser la aplicación del nivel de alerta "en lugar de a la unidad territorial de comunidad autónoma, a la unidad territorial de áreas".



De esta forma, se podría ser "un poco más precoces a la hora de tomar ciertas decisiones que nos lleve a una disminución en el número de ingresos hospitalarios", reconociendo que no quieren que se produzca lo que ha pasado, "desgraciadamente", en otras comunidades autónomas que ahora tienen cifras "muy elevadas" de ingresos "y que ha tenido un comportamiento explosivo".



Por eso, la Junta solicitó la aplicación del toque de queda al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en algunas localidades, y que no fue concedida, algo que el Ejecutivo regional acata, ha explicado Vergeles en declaraciones a los medios en la tarde de este lunes antes de participar en un acto en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, en Badajoz.



Sobre la siuación actual, el titular de Sanidad ha detallado que en las últimas 24 horas han ingresado ocho pacientes en los hospitales extremeños, en los que ya hay un total de 56 personas ingresadas en este momento, mientras que en el caso de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) no ha habido ningún ingreso nuevo, por lo que se mantienen en cinco lo ingresados.



Respecto al número de contagiados a fecha de este lunes, lo ha cifrado en 261, que lleva a una incidencia acumulada a los 14 días que rondará los 404 o 405 casos por 100.000 habitantes y a una incidencia a los siete días "altita" de 228 casos, por lo que "lo previsible en los próximos días es que siga subiendo, a pesar de que los ingresos puedan aumentar o puedan disminuir".



En este sentido, ha explicado que ésto ha hecho que haya ya localidades con una "alta" tasa de incidencia a los 14 días y a que en la tarde de este lunes el Consejo de Gobierno haya adoptado la decisión de proponer al TSJEx la autorización judicial para proceder al cierre perimetral de nueve localidades de la región, como son Cabezuela del Valle, Puebla de Sancho Pérez, Almoharín, Ceclavín, Puebla de la Calzada, Talavera la Real, Calamonte, Castuera y Guareña.



Según Vergeles, hay poblaciones en las que decae este martes el cierre perimetral y que van a poder levantar el perímetro al tener una reducción de la incidencia "importante aunque no haya alcanzado la incidencia acumulada más baja a los 14 días pero sí a los 7 días" y que están dando "buenos resultados" de manera tal que se ha decidido levantar el cierre perimetral de las localidades de Malpartida de Plasencia, Torrejoncillo, Moraleja y Santa Amalia.