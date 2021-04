Monago critica que Ábalos venga "a hacerse la foto a un taller" de "poco más de 1 millón"

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha criticado que el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, venga a la región "a hacerse la foto a un taller" de "poco más de 1 millón de euros" mientras ha duplicado la inversión del Corredor Mediterráneo hasta los 1.900 millones de euros en 2021 con respecto a 2018.



"Viene usted aquí a vendernos una portada en un simple taller", ha lamentado el 'popular', quien ha añadido que ya no arden los trenes en Extremadura porque el Ministerio de Transportes ha suprimido "la mayoría" de los que circulaban por la región, por lo que ha pedido que no "tomen más el pelo" a los ciudadanos.



"Tenemos al ministro Ábalos por Extremadura pero tenemos un ministro Ábalos con muy poca memoria, porque en el 2019 nos prometió un tren rápido. ¿Dónde está el tren rápido, señor Ábalos?. Nos prometió para 2020 que iba a electrificar la vía. ¿Dónde ésta?. Aquí pueden ver la vía cómo está electrificada con un andamio. ¿Dónde están esos cinco trenes híbridos que nos iba a traer a los extremeños?", se ha preguntado Monago.



Asimismo, el presidente de los 'populares' extremeños ha preguntado al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que dónde están las reuniones del Pacto por el Ferrocarril, "los megáfonos y las concentraciones para reivindicar el tren".



"Silencio. Ni trenes híbridos, ni plataformas rápidas, ni nada de nada, un anuncio, un retraso hasta 2022, no se le puede pedir a los extremeños que sigan tragando con esta falta de responsabilidad", ha sentenciado el líder de los 'populares' extremeños.