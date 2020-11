Ante las Navidades, Extremadura defiende una "base general" de medidas para toda España

Ep

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha abogado de cara a la celebración de las próximas Navidades en plena pandemia de Covid-19 por que haya una "base general" de medidas para todo el país, de manera que "tiene que haber una base muy parecida" y que luego cada territorio lo adapte a las circunstancias que se den en cada región.



"Queremos que haya una base general para todo el país, yo sigo creyendo en este país y por tanto no entendería que hiciéramos 17 cosas diferentes completamente", ha señalado Vara, en referencia al borrador del plan planteado por el Gobierno de cara a la Navidad y por cómo la plantea Extremadura, después de que Madrid haya propuesto ampliar el número de personas que pudieran reunirse en las celebraciones navideñas.



A este respecto, ha remarcado que lo primero que se debe hacer, y que es "una cosa de sentido común", es esperar a que haya un plan y unas recomendaciones estatales a través del plenario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, para posteriormente y dado que son "realidades que tienen matices" que cada uno "lo adapte a las circunstancias de su comunidad".

Según Fernández Vara, "desde luego, nosotros lo que vamos a hacer es exactamente eso", añadiendo que este miércoles han dedicado una "parte" del Consejo de Gobierno "a hablar precisamente de eso" y que van a "esperar a ver qué es lo que se plantea a nivel nacional".



Y es que, como ha destacado, hay un borrador que se elevará a documento con las alegaciones de las distintas comunidades autónomas, a la vez que ha subrayado que sí que cree que "las cosas hay que hacerlas con el tiempo suficiente para que las familias, los negocios, se puedan organizar".



En el caso extremeño, ha puntualizado que se han marcado un calendario para intentar que "no más tarde de la semana que viene haya ya una hoja de ruta marcada para que todo el mundo se pueda organizar adecuadamente", matizando que "no le vayamos a decir el día antes de que la gente viaje cuáles van a ser las condiciones".



Respecto a los pormenores de ese borrador, como establecer las reuniones en seis personas o ampliar la restricción de la movilidad nocturna a la 1,00 en Nochebuena y Nochevieja, y cómo podría tener lugar en Extremadura, ha insistido en esperar a que se hagan las alegaciones por parte de las comunidades y ha reiterado que en el caso de Extremadura no van a "tardar mucho" y abogan por "una base general para todo el país".



PLAN VACUNACIÓN



Por otro lado e interpelado por el Plan de vacunación contra el Covid-19, el jefe del Ejecutivo autonómico ha tildado de "lógico" que quien lo haga sea la Atención Primaria, defendiendo que "probablemente uno de los grandes pilares" del Sistema Nacional de Salud en España fue "precisamente" la incorporación del modelo comunitario de Atención Primaria, "base fundamental" que permite que este miércoles haya cerca de 400 localidades en Extremadura con un médico y un enfermero.



Algo que "es imposible de lograr en otros lugares y en otros países", ha abundado Vara, junto con que se tiene que "ajustar a la capacidad de respuesta que tenemos".



Del mismo modo, ha considerado que si se pregunta a cualquiera, "entendido o no entendido", por dónde se empieza a vacunar, "seguramente" todo el mundo diría que empezaría por las personas en las residencias y por los sanitarios o pensaría en las personas vulnerables.



"Todo el mundo establecería una lógica, lo que hay que darle a la ciudadanía, creo, es un calendario cierto que se vaya a lo largo del año que viene", ha expuesto Vara, que ha añadido que "todo el mundo se va a vacunar".



De este modo y dado que la vacuna va a ir llegando "progresivamente", ha planteado que se empiece "por aquellos que son más frágiles o más vulnerables", lo cual "también todo el mundo lo puede entender".